Franse topclub verrast met Vlaamse Leeuw op shirt: zelfs clublogo verdwijnt

LOSC Lille heeft een opmerkelijke keuze gemaakt voor zijn vierde shirt van het seizoen. De Franse club presenteerde vrijdag een zwart-geel tenue dat volledig in het teken staat van Vlaanderen. Vooral het embleem op de borst springt in het oog: het vertrouwde clublogo maakt uitzonderlijk plaats voor de Vlaamse Leeuw.

Met de nieuwe uitrusting willen Lille en kledingsponsor New Balance de historische band tussen de club en haar streek benadrukken. Dat deelt de club zelf mee. De Noord-Franse stad ligt in Frans-Vlaanderen, waar de Vlaamse invloed nog altijd zichtbaar is in onder meer architectuur, plaatsnamen en tradities. Die regionale identiteit krijgt nu een prominente plaats op het voetbalshirt.

Clublogo maakt plaats voor Vlaamse Leeuw

Het ontwerp breekt bewust met de gebruikelijke shirts van Lille. Zwart vormt de basis, terwijl gele details voor contrast zorgen. Ook in de stof zitten verwijzingen naar de omgeving verwerkt, onder meer via patronen die geïnspireerd zijn op glasramen en de Vlaamse heuvels.

Het meest opvallende element is echter het wapenschild. Voor het eerst vervangt Lille op een officieel shirt zijn eigen embleem door het historische wapen van Vlaanderen, met de leeuw als centraal symbool. Het gaat om een eenmalige keuze voor deze vierde uitrusting, niet om een permanente verandering van het clublogo.

Lokale rapper krijgt hoofdrol

Voor de voorstelling werkte Lille samen met BEN plg, een rapper uit de regio. Hij groeide op in Tourcoing en verzorgt de stem en muziek bij de campagnevideo. Daarin krijgen ook bewoners en supporters uit de omgeving een plaats.

Het shirt markeert daarnaast tien jaar samenwerking tussen Lille en New Balance. Binnenin de kraag staat een speciaal jubileumlogo. Beide partijen hebben hun samenwerking ondertussen ook verlengd.





Supporters kunnen de nieuwe uitrusting al kopen. Een standaardshirt voor volwassenen kost 95 euro, terwijl de duurdere Elite-versie 130 euro kost. Zo kiest Lille dit seizoen niet alleen voor een ander uiterlijk, maar ook voor een expliciete verwijzing naar de Vlaamse wortels van de club en haar achterban.