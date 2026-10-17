Franse topclub verrast met Vlaamse Leeuw op shirt: zelfs clublogo verdwijnt

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Franse topclub verrast met Vlaamse Leeuw op shirt: zelfs clublogo verdwijnt

LOSC Lille heeft een opmerkelijke keuze gemaakt voor zijn vierde shirt van het seizoen. De Franse club presenteerde vrijdag een zwart-geel tenue dat volledig in het teken staat van Vlaanderen. Vooral het embleem op de borst springt in het oog: het vertrouwde clublogo maakt uitzonderlijk plaats voor de Vlaamse Leeuw.

Met de nieuwe uitrusting willen Lille en kledingsponsor New Balance de historische band tussen de club en haar streek benadrukken. Dat deelt de club zelf mee. De Noord-Franse stad ligt in Frans-Vlaanderen, waar de Vlaamse invloed nog altijd zichtbaar is in onder meer architectuur, plaatsnamen en tradities. Die regionale identiteit krijgt nu een prominente plaats op het voetbalshirt.

Clublogo maakt plaats voor Vlaamse Leeuw

Het ontwerp breekt bewust met de gebruikelijke shirts van Lille. Zwart vormt de basis, terwijl gele details voor contrast zorgen. Ook in de stof zitten verwijzingen naar de omgeving verwerkt, onder meer via patronen die geïnspireerd zijn op glasramen en de Vlaamse heuvels.

Het meest opvallende element is echter het wapenschild. Voor het eerst vervangt Lille op een officieel shirt zijn eigen embleem door het historische wapen van Vlaanderen, met de leeuw als centraal symbool. Het gaat om een eenmalige keuze voor deze vierde uitrusting, niet om een permanente verandering van het clublogo.

Lokale rapper krijgt hoofdrol

Voor de voorstelling werkte Lille samen met BEN plg, een rapper uit de regio. Hij groeide op in Tourcoing en verzorgt de stem en muziek bij de campagnevideo. Daarin krijgen ook bewoners en supporters uit de omgeving een plaats.

Het shirt markeert daarnaast tien jaar samenwerking tussen Lille en New Balance. Binnenin de kraag staat een speciaal jubileumlogo. Beide partijen hebben hun samenwerking ondertussen ook verlengd. 

Supporters kunnen de nieuwe uitrusting al kopen. Een standaardshirt voor volwassenen kost 95 euro, terwijl de duurdere Elite-versie 130 euro kost. Zo kiest Lille dit seizoen niet alleen voor een ander uiterlijk, maar ook voor een expliciete verwijzing naar de Vlaamse wortels van de club en haar achterban.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Lille OSC - Stade Brestois live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lille OSC
Stade Brestois

Meer nieuws

🎥 Horrornamiddag voor Napoli, en zeker De Bruyne, op bezoek bij rode lantaarn

🎥 Horrornamiddag voor Napoli, en zeker De Bruyne, op bezoek bij rode lantaarn

17:06
Amper zeven tegengoals in vijftien wedstrijden: "Niet aan de bak moeten komen"

Amper zeven tegengoals in vijftien wedstrijden: "Niet aan de bak moeten komen"

16:30
🎥 Penders maakt Premier League-debuut na noodsituatie bij Chelsea tijdens duel met Everton

🎥 Penders maakt Premier League-debuut na noodsituatie bij Chelsea tijdens duel met Everton

16:00
Kompany grapt met voormalige JPL-speler: "Misschien heeft hij na de match minder haar"

Kompany grapt met voormalige JPL-speler: "Misschien heeft hij na de match minder haar"

15:30
Messoudi doet duidelijke oproep aan Beerschot-fans voor clash met Anderlecht

Messoudi doet duidelijke oproep aan Beerschot-fans voor clash met Anderlecht

15:00
LIVE BEKERVOETBAL: Hasselt likt wonden na bijna-stunt

LIVE BEKERVOETBAL: Hasselt likt wonden na bijna-stunt

14:45
"Anderlecht-onwaardig": Johan Boskamp kon zijn ogen niet geloven

"Anderlecht-onwaardig": Johan Boskamp kon zijn ogen niet geloven

14:30
3
KAA Gent neemt duidelijke beslissing over toekomst van jonge doelman

KAA Gent neemt duidelijke beslissing over toekomst van jonge doelman

14:00
1
Nicky Hayen krijgt nieuwe klap bij Burnley: crisis wordt steeds groter

Nicky Hayen krijgt nieuwe klap bij Burnley: crisis wordt steeds groter

13:30
2
Standard-speler krijgt harde boodschap van coach Euvrard Interview

Standard-speler krijgt harde boodschap van coach Euvrard

13:00
1
'RSC Anderlecht mikt op sensatie met bekende achternaam'

'RSC Anderlecht mikt op sensatie met bekende achternaam'

12:30
🎥 Wat gebeurde er op vrijdagavond in de Croky Cup? Alle goals en beelden verzameld!

🎥 Wat gebeurde er op vrijdagavond in de Croky Cup? Alle goals en beelden verzameld!

12:00
'Prince Albert' komt met ontboezeming: "Had dood moeten zijn in 1989"

'Prince Albert' komt met ontboezeming: "Had dood moeten zijn in 1989"

11:30
'Paul Gheysens kan kwart miljard schulden niet terugbetalen' De derde helft

'Paul Gheysens kan kwart miljard schulden niet terugbetalen'

11:00
3
Vanhaezebrouck en Deschacht unisono over verrassende titelkandidaat(?): "Wie wel?"

Vanhaezebrouck en Deschacht unisono over verrassende titelkandidaat(?): "Wie wel?"

10:30
1
LIVE: Club Brugge jaagt op historische dubbel: welke verrassingen heeft Leko in petto tegen Lokeren?

LIVE: Club Brugge jaagt op historische dubbel: welke verrassingen heeft Leko in petto tegen Lokeren?

09:50
Het blijft ongezien: opnieuw een tegenstander met lof voor Union SG

Het blijft ongezien: opnieuw een tegenstander met lof voor Union SG

10:00
Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

09:30
3
Axel Witsel kreeg deze zomer ook aanbod van Belgische club

Axel Witsel kreeg deze zomer ook aanbod van Belgische club

09:00
1
UPDATE: Lucas Stassin krijgt goed nieuws

UPDATE: Lucas Stassin krijgt goed nieuws

08:30
Waarom aanvoerder Marlon Fossey al na de rust naar de kant ging bij Standard - Dender

Waarom aanvoerder Marlon Fossey al na de rust naar de kant ging bij Standard - Dender

08:00
1
Live. Transfernieuws 17/10: Thibaut Courtois gaat zich roeren bij Thomas Henry

Live. Transfernieuws 17/10: Thibaut Courtois gaat zich roeren bij Thomas Henry

07:30
"Hij verdient die kans": Jess Thorup kondigt grote wijziging aan bij KRC Genk

"Hij verdient die kans": Jess Thorup kondigt grote wijziging aan bij KRC Genk

07:00
'Man van 60 miljoen en meer: Liverpool vindt de vervanger van Mac Allister in de Premier League'

'Man van 60 miljoen en meer: Liverpool vindt de vervanger van Mac Allister in de Premier League'

23:30
Verrassingen of niet? Dit zijn de uitslagen in de Croky Cup

Verrassingen of niet? Dit zijn de uitslagen in de Croky Cup

22:55
Timmy Simons ziet grote gevaren bij Francs Borains en is eerlijk over weerzien met oude bekende

Timmy Simons ziet grote gevaren bij Francs Borains en is eerlijk over weerzien met oude bekende

22:20
'Ooit 130 miljoen waard: Spaanse middenmotor wil uitpakken met knaltransfer'

'Ooit 130 miljoen waard: Spaanse middenmotor wil uitpakken met knaltransfer'

21:50
'Verdediger zint op revanche: Barça ziet 55 miljoen in rook opgaan'

'Verdediger zint op revanche: Barça ziet 55 miljoen in rook opgaan'

21:20
1
'De tijd dringt: Fenerbahçe dreigt met drastische beslissing over Romelu Lukaku'

'De tijd dringt: Fenerbahçe dreigt met drastische beslissing over Romelu Lukaku'

20:50
4
"De next big thing": Filip Joos krijgt maar geen genoeg van deze JPL-speler

"De next big thing": Filip Joos krijgt maar geen genoeg van deze JPL-speler

20:25
Club Brugge-fans drijven de spot met KAA Gent na wel héél pijnlijke fout

Club Brugge-fans drijven de spot met KAA Gent na wel héél pijnlijke fout

19:55
6
'Besiktas wil ex-toptalent van Club Brugge als concurrent voor Trossard'

'Besiktas wil ex-toptalent van Club Brugge als concurrent voor Trossard'

19:30
Bang afwachten voor Ivan Leko & co: drie sterkhouders out?

Bang afwachten voor Ivan Leko & co: drie sterkhouders out?

19:00
Beveren gaat minstens vijf keer wisselen: coach is formeel

Beveren gaat minstens vijf keer wisselen: coach is formeel

18:40
Dreigt ontslag bij bekernederlaag? Antwerp-coach Compper is stellig

Dreigt ontslag bij bekernederlaag? Antwerp-coach Compper is stellig

16/10
2
KAA Gent én STVV doen uitstekende zaken: zo goed ziet het eruit

KAA Gent én STVV doen uitstekende zaken: zo goed ziet het eruit

16/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 7
Le Mans Le Mans 0-3 Toulouse Toulouse
Strasbourg Strasbourg 1-0 PSG PSG
Troyes Troyes 20:45 RC Lens RC Lens
Lille OSC Lille OSC 20:45 Stade Brestois Stade Brestois
Angers Angers 18/10 Marseille Marseille
Paris FC Paris FC 18/10 Rennes Rennes
Le Havre Le Havre 18/10 Auxerre Auxerre
Lorient Lorient 18/10 Monaco Monaco
Lyon Lyon 18/10 Nice Nice

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Waarom ligt het dossier Propere Handen nu weer stil? Advocaat Mogi Bayat is de reden roodwit1880 roodwit1880 over KSK Heist - Antwerp: 0-0 .. .. over Club Brugge - KSC Lokeren: - Arsène L. Arsène L. over 'Paul Gheysens kan kwart miljard schulden niet terugbetalen' .. .. over Franse topclub verrast met Vlaamse Leeuw op shirt: zelfs clublogo verdwijnt Snoek Snoek over Nicky Hayen krijgt nieuwe klap bij Burnley: crisis wordt steeds groter Alex1898 Alex1898 over Standard-speler krijgt harde boodschap van coach Euvrard filip hendrix filip hendrix over Axel Witsel kreeg deze zomer ook aanbod van Belgische club Jos Het Ei Jos Het Ei over Dreigt ontslag bij bekernederlaag? Antwerp-coach Compper is stellig Que serra Que serra over KAA Gent neemt duidelijke beslissing over toekomst van jonge doelman Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved