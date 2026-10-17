Het blijft ongezien: opnieuw een tegenstander met lof voor Union SG

Na twee opeenvolgende zeges in La Liga en met de ambitie om voluit voor de Europa League te gaan, moest Real Sociedad zich tegen Union Saint-Gilloise tevredenstellen met een gelijkspel. Coach Pellegrino Matarazzo verliet Den Dreef dan ook met een wrang gevoel, al sprak hij tegelijk lovend over de Brusselse tegenstander.

Na de nederlaag tegen Bournemouth moest Real Sociedad reageren, en daarom stuurde de Spaanse club haar sterkste elftal het veld op. De Basken hopen dat hun triomf in de Copa del Rey de deur opent naar nog meer Europese feestavonden.

Tegen Union leek het aanvankelijk die kant op te gaan. Real Sociedad kwam vlak na rust op voorsprong, maar een slecht verdedigde vrije trap in de slotfase deed de Spaanse plannen alsnog in duigen vallen.

Union houdt goed stand tegen Spaanse subtopper

Net als Sergio Gómez gaf trainer Pellegrino Matarazzo toe dat Union zijn ploeg het lastig maakte. "We troffen een goede ploeg. Het was een gesloten wedstrijd tussen twee teams die elkaar goed partij gaven", vertelde hij op zijn persconferentie.

De Sociedad wist vooraf wat het kon verwachten. "Het is een ploeg die weinig doelpunten slikt, goed kan verdedigen en de ruimtes uitstekend dichtloopt. Toch hadden we momenten waarop Mikel Oyarzabal de diepte kon zoeken. Alleen lieten we de bal niet snel genoeg rondgaan en maakten we niet altijd de juiste keuzes."

Bewegingen van Union zorgen voor problemen

Ondanks de voorbereiding werden de bezoekers in de eerste helft verrast door de veldbezetting van Union. "In onze hoge pressing ontbraken de juiste oriëntatiepunten. Hun laterale bewegingen verrasten ons wat. We verwachtten aan de andere kant een andere loopactie en het duurde te lang voor we daarop anticipeerden en hoger druk zetten. Dat hebben we na rust bijgestuurd."



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De technische fout van Kamiel Van de Perre meteen na de pauze vloeide onder meer voort uit die aanpassing. Ze leverde Real Sociedad wel een doelpunt op, maar geen zege. "Ja, dit voelt wrang aan. Ik heb niet het gevoel dat zij veel kansen hebben gekregen, al is dat uiteraard mijn indruk. Soms maken we eenvoudige fouten of werken we de bal niet ver genoeg weg, waardoor zij hoog kunnen recupereren."