Het blijft ongezien: opnieuw een tegenstander met lof voor Union SG

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Het blijft ongezien: opnieuw een tegenstander met lof voor Union SG
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Na twee opeenvolgende zeges in La Liga en met de ambitie om voluit voor de Europa League te gaan, moest Real Sociedad zich tegen Union Saint-Gilloise tevredenstellen met een gelijkspel. Coach Pellegrino Matarazzo verliet Den Dreef dan ook met een wrang gevoel, al sprak hij tegelijk lovend over de Brusselse tegenstander.

Na de nederlaag tegen Bournemouth moest Real Sociedad reageren, en daarom stuurde de Spaanse club haar sterkste elftal het veld op. De Basken hopen dat hun triomf in de Copa del Rey de deur opent naar nog meer Europese feestavonden.

Tegen Union leek het aanvankelijk die kant op te gaan. Real Sociedad kwam vlak na rust op voorsprong, maar een slecht verdedigde vrije trap in de slotfase deed de Spaanse plannen alsnog in duigen vallen.

Union houdt goed stand tegen Spaanse subtopper

Net als Sergio Gómez gaf trainer Pellegrino Matarazzo toe dat Union zijn ploeg het lastig maakte. "We troffen een goede ploeg. Het was een gesloten wedstrijd tussen twee teams die elkaar goed partij gaven", vertelde hij op zijn persconferentie.

De Sociedad wist vooraf wat het kon verwachten. "Het is een ploeg die weinig doelpunten slikt, goed kan verdedigen en de ruimtes uitstekend dichtloopt. Toch hadden we momenten waarop Mikel Oyarzabal de diepte kon zoeken. Alleen lieten we de bal niet snel genoeg rondgaan en maakten we niet altijd de juiste keuzes."

Bewegingen van Union zorgen voor problemen

Ondanks de voorbereiding werden de bezoekers in de eerste helft verrast door de veldbezetting van Union. "In onze hoge pressing ontbraken de juiste oriëntatiepunten. Hun laterale bewegingen verrasten ons wat. We verwachtten aan de andere kant een andere loopactie en het duurde te lang voor we daarop anticipeerden en hoger druk zetten. Dat hebben we na rust bijgestuurd."

Lees ook... "Mijn ouders moesten me overtuigen om naar mijn eigen communiefeest te gaan"

De technische fout van Kamiel Van de Perre meteen na de pauze vloeide onder meer voort uit die aanpassing. Ze leverde Real Sociedad wel een doelpunt op, maar geen zege. "Ja, dit voelt wrang aan. Ik heb niet het gevoel dat zij veel kansen hebben gekregen, al is dat uiteraard mijn indruk. Soms maken we eenvoudige fouten of werken we de bal niet ver genoeg weg, waardoor zij hoog kunnen recupereren."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Real Sociedad
Union SG

Meer nieuws

Vanhaezebrouck en Deschacht unisono over verrassende titelkandidaat(?): "Wie wel?"

Vanhaezebrouck en Deschacht unisono over verrassende titelkandidaat(?): "Wie wel?"

10:30
LIVE: Club Brugge jaagt op historische dubbel: welke verrassingen heeft Leko in petto tegen Lokeren?

LIVE: Club Brugge jaagt op historische dubbel: welke verrassingen heeft Leko in petto tegen Lokeren?

09:50
Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

09:30
2
Axel Witsel kreeg deze zomer ook aanbod van Belgische club

Axel Witsel kreeg deze zomer ook aanbod van Belgische club

09:00
UPDATE: Lucas Stassin krijgt goed nieuws

UPDATE: Lucas Stassin krijgt goed nieuws

08:30
Waarom aanvoerder Marlon Fossey al na de rust naar de kant ging bij Standard - Dender

Waarom aanvoerder Marlon Fossey al na de rust naar de kant ging bij Standard - Dender

08:00
1
Live. Transfernieuws 17/10: Thibaut Courtois gaat zich roeren bij Thomas Henry

Live. Transfernieuws 17/10: Thibaut Courtois gaat zich roeren bij Thomas Henry

07:30
"Hij verdient die kans": Jess Thorup kondigt grote wijziging aan bij KRC Genk

"Hij verdient die kans": Jess Thorup kondigt grote wijziging aan bij KRC Genk

07:00
"De next big thing": Filip Joos krijgt maar geen genoeg van deze JPL-speler

"De next big thing": Filip Joos krijgt maar geen genoeg van deze JPL-speler

20:25
"Mijn ouders moesten me overtuigen om naar mijn eigen communiefeest te gaan"

"Mijn ouders moesten me overtuigen om naar mijn eigen communiefeest te gaan"

15:00
3
LIVE BEKERVOETBAL: Dender droomt van stunt

LIVE BEKERVOETBAL: Dender droomt van stunt

22:15
'Man van 60 miljoen en meer: Liverpool vindt de vervanger van Mac Allister in de Premier League'

'Man van 60 miljoen en meer: Liverpool vindt de vervanger van Mac Allister in de Premier League'

23:30
Verrassingen of niet? Dit zijn de uitslagen in de Croky Cup

Verrassingen of niet? Dit zijn de uitslagen in de Croky Cup

22:55
Sergio Gómez grijpt naast revanche tegen Union en richt zich tot Anderlecht-fans

Sergio Gómez grijpt naast revanche tegen Union en richt zich tot Anderlecht-fans

16:00
Timmy Simons ziet grote gevaren bij Francs Borains en is eerlijk over weerzien met oude bekende

Timmy Simons ziet grote gevaren bij Francs Borains en is eerlijk over weerzien met oude bekende

22:20
Een van de onvoorziene helden van Union SG spreekt: "Kon niet anders"

Een van de onvoorziene helden van Union SG spreekt: "Kon niet anders"

13:00
'Ooit 130 miljoen waard: Spaanse middenmotor wil uitpakken met knaltransfer'

'Ooit 130 miljoen waard: Spaanse middenmotor wil uitpakken met knaltransfer'

21:50
'Verdediger zint op revanche: Barça ziet 55 miljoen in rook opgaan'

'Verdediger zint op revanche: Barça ziet 55 miljoen in rook opgaan'

21:20
1
'De tijd dringt: Fenerbahçe dreigt met drastische beslissing over Romelu Lukaku'

'De tijd dringt: Fenerbahçe dreigt met drastische beslissing over Romelu Lukaku'

20:50
4
Waar kwam hij ineens vandaan? Union-held zorgt voor primeur bij de Brusselaars

Waar kwam hij ineens vandaan? Union-held zorgt voor primeur bij de Brusselaars

11:30
'Besiktas wil ex-toptalent van Club Brugge als concurrent voor Trossard'

'Besiktas wil ex-toptalent van Club Brugge als concurrent voor Trossard'

19:30
Club Brugge-fans drijven de spot met KAA Gent na wel héél pijnlijke fout

Club Brugge-fans drijven de spot met KAA Gent na wel héél pijnlijke fout

19:55
4
Bang afwachten voor Ivan Leko & co: drie sterkhouders out?

Bang afwachten voor Ivan Leko & co: drie sterkhouders out?

19:00
Beveren gaat minstens vijf keer wisselen: coach is formeel

Beveren gaat minstens vijf keer wisselen: coach is formeel

18:40
Hoe zit het nu met de kansen van Union SG en Anderlecht in de Europa League? Verrassende cijfers

Hoe zit het nu met de kansen van Union SG en Anderlecht in de Europa League? Verrassende cijfers

13:30
2
Dreigt ontslag bij bekernederlaag? Antwerp-coach Compper is stellig

Dreigt ontslag bij bekernederlaag? Antwerp-coach Compper is stellig

18:20
1
Ondanks ontgoocheling in Zagreb: Vitor Bruno vindt interessante optie

Ondanks ontgoocheling in Zagreb: Vitor Bruno vindt interessante optie

17:30
KAA Gent én STVV doen uitstekende zaken: zo goed ziet het eruit

KAA Gent én STVV doen uitstekende zaken: zo goed ziet het eruit

18:00
Analisten hebben iets te zeggen over Ivan Leko en schuwen de grote woorden niet

Analisten hebben iets te zeggen over Ivan Leko en schuwen de grote woorden niet

17:00
Ongezien: gewezen Standard-eigenaar riskeert ... 40 jaar cel

Ongezien: gewezen Standard-eigenaar riskeert ... 40 jaar cel

16:30
KV Mechelen liet zijn groot hart zien en dat heeft veel opgeleverd

KV Mechelen liet zijn groot hart zien en dat heeft veel opgeleverd

15:30
Opvallende afwezige op de bank van Anderlecht: dit is de reden

Opvallende afwezige op de bank van Anderlecht: dit is de reden

14:00
Lokeren-speler wil stunten tegen 'zijn' Club Brugge: "Ze hebben het zelf ook gedaan"

Lokeren-speler wil stunten tegen 'zijn' Club Brugge: "Ze hebben het zelf ook gedaan"

14:40
Massimiliano Allegri komt terug op gespannen moment met Kevin De Bruyne

Massimiliano Allegri komt terug op gespannen moment met Kevin De Bruyne

14:20
David Hubert komt met opvallende uitspraak na Europese avond van Union

David Hubert komt met opvallende uitspraak na Europese avond van Union

15/10
Anderlecht voelt zich bestolen van punt in Europa: gefrustreerde spelers reageren

Anderlecht voelt zich bestolen van punt in Europa: gefrustreerde spelers reageren

11:00
25

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Speeldag 2
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 0-4 AC Milan AC Milan
NK Celje NK Celje 0-3 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
Lyon Lyon 3-2 Crystal Palace Crystal Palace
Sparta Praag Sparta Praag 1-1 Lillestrøm SK Lillestrøm SK
Torreense Torreense 1-2 Sunderland Sunderland
Union SG Union SG 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Lech Poznan Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bournemouth Bournemouth 3-0 Sturm Graz Sturm Graz
Bialystok Bialystok 3-1 Ararat Yerevan Ararat Yerevan
SL Benfica SL Benfica 4-1 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
NEC NEC 1-1 Levski Sofia Levski Sofia
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2-3 Besiktas Besiktas
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-2 Juventus Juventus
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht Anderlecht
Ferencváros Ferencváros 2-1 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
Marseille Marseille 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Rennes Rennes 2-1 OFI Kreta OFI Kreta

Nieuwste reacties

fierce fierce over Beerschot komt met héél slecht nieuws voor fans tegen Anderlecht (en doet warme oproep) André Coenen André Coenen over 'De tijd dringt: Fenerbahçe dreigt met drastische beslissing over Romelu Lukaku' André Coenen André Coenen over Waarom aanvoerder Marlon Fossey al na de rust naar de kant ging bij Standard - Dender André Coenen André Coenen over "Mijn ouders moesten me overtuigen om naar mijn eigen communiefeest te gaan" André Coenen André Coenen over Standard - FCV Dender EH: 2-0 Redredred Redredred over Dreigt ontslag bij bekernederlaag? Antwerp-coach Compper is stellig Goro Goro over Club Brugge-fans drijven de spot met KAA Gent na wel héél pijnlijke fout FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door Sv1978 Sv1978 over Waarom ligt het dossier Propere Handen nu weer stil? Advocaat Mogi Bayat is de reden pief pief over Anderlecht voelt zich bestolen van punt in Europa: gefrustreerde spelers reageren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved