"Hij verdient die kans": Jess Thorup kondigt grote wijziging aan bij KRC Genk

Lorenz Lomme
Lorenz Lomme, voetbaljournalist
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"Hij verdient die kans": Jess Thorup kondigt grote wijziging aan bij KRC Genk
Foto: © photonews

KRC Genk neemt het zaterdagavond in de beker op tegen Virton. De Limburgers zijn de grote favorieten en zijn het aan hun stand verplicht om te winnen. Jess Thorup bevestigde al één naam in de basiself van Genk.

Genk kon vorig weekend eindelijk nog eens winnen na drie opeenvolgende wedstrijden zonder zege. De Limburgers haalden het met 3-0 van Kortrijk en willen nu bevestigen in de beker. Met Virton kom de zesde uit de Challenger Pro League op bezoek. In principe een meer dan haalbare kaart.

Tobe Leysen verdient zijn kans

Genk-coach Jess Thorup geeft toe dat Genk nog volop aan het bouwen is. "We gaan niets winnen met elf goede spelers alleen", vertelt hij op de clubwebsite. Tegen Kortrijk zag hij wel goede zaken. "We komen uit een sterke overwinning met drie doelpunten en een clean sheet."

Thorup wilde nog niets prijsgeven over zijn opstelling tegen Virton. Eén naam wilde hij wel verklappen. Tobe Leysen zal tussen de palen staan. "Hij verdient die kans", zegt Thorup over het sluitstuk. Leysen traint volgens hem uitstekend en maakte ook indruk in de oefenduels waarin hij speelde. Thorup kijkt ernaar uit Leysen aan het werk te zien in een wedstrijd met inzet.

Ook over Daan Heymans vertelde Thorup goede dingen. De aanvallende middenvelder was tegen KVK goed voor een goal en een assist. Hij zorgde ook voor de nodige grinta bij de thuisploeg, iets wat dit seizoen soms ontbrak.

"Daan kan inderdaad een echte badass zijn. Hij brengt die mentaliteit in de ploeg", zegt Thorup, die aangeeft dat het iets is waar Genk als collectief aan werkt. Toch beseft hij dat het iets is dat moet groeien en tijd nodig heeft.

Virton is een crazy place

Tegen Virton wil Thorup niets aan het toeval overlaten. Zo heeft Genk op strafschoppen getraind en sprak hij ook al met Igor De Camargo, die er al op bezoek ging met Jong Genk. "Virton is een crazy place. Het is een compact team dat vooral gevaarlijk is op stilstaande fases en in de omschakeling."

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