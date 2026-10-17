KAA Gent neemt duidelijke beslissing over toekomst van jonge doelman

KAA Gent heeft het contract van doelman Kjell Peersman opengebroken en verlengd tot 2030. De 22-jarige Belg blijft daardoor ook de komende seizoenen verbonden aan de Buffalo’s. Voor Peersman is het een nieuwe stap in zijn ontwikkeling, nadat hij zich sinds zijn komst naar Gent steeds nadrukkelijker heeft laten zien.

De doelman streek in de zomer van 2025 neer aan de Planet Group arena. KAA Gent haalde hem toen weg bij PSV Eindhoven, waar hij een groot deel van zijn jeugdopleiding had doorlopen. In Nederland deed Peersman onder meer ervaring op bij Jong PSV, terwijl hij ook een periode bij Lierse SK achter de rug heeft.

Peersman geldt bovendien al jaren als een bekende naam binnen de Belgische jeugdselecties. Hij kwam vanaf de U15 uit voor de nationale jeugdploegen en schopte het uiteindelijk ook tot de U21. Die internationale ervaring helpt hem nu verder in zijn ontwikkeling bij Gent.

Sterkhouder bij Jong KAA Gent

Afgelopen seizoen speelde Peersman een belangrijke rol bij Jong KAA Gent in 1B. Daar groeide hij uit tot een vaste waarde tussen de palen. De Gentse beloften sloten de competitie uiteindelijk af op de negende plaats.

Voor Peersman betekende dat seizoen vooral veel speelminuten op een competitief niveau. Als jonge doelman is regelmaat cruciaal, en bij Jong KAA Gent kreeg hij de kans om zich week na week te tonen.

Vertrouwen richting de toekomst

Met de nieuwe overeenkomst tot 2030 spreekt KAA Gent duidelijk vertrouwen uit in de verdere ontwikkeling van de doelman. Voor Peersman ligt de volgende uitdaging nu in het zetten van een nieuwe stap binnen de club.



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De concurrentie onder de lat bij een ploeg als Gent is groot, maar zijn contractverlenging geeft aan dat de club hem ook op langere termijn in de plannen ziet. Voor de 22-jarige wordt het zaak om zijn progressie door te trekken en zich steeds dichter bij een vaste rol in de eerste ploeg te spelen.