Live. Transfernieuws 17/10: Thibaut Courtois gaat zich roeren bij Thomas Henry
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Het was een hete transferzomer op Jan Breydel. En ei zo na was het zelfs nog véél en véél heter geworden. Ook Nicolo Tresoldi stond namelijk dicht bij een transfer. Ondertussen blijft de spits gewoon mooie dingen laten zien. Tegen Internazionale pakte hij nog eens uit met een geweldige hattrick tot gevolg. Het laatste woord lijkt zo niet gezegd. (Lees meer)
Axel Witsel kreeg deze zomer ook aanbod van Belgische club
Axel Witsel zette zijn loopbaan deze zomer voort bij OGC Nice, na afloop van zijn contract bij het gedegradeerde Girona. Een terugkeer naar Standard werd even genoemd, maar de voormalige Rode Duivel sloot die piste zelf snel uit. Toch waagde ook een andere Belgische club zijn kans. (Lees meer)
Thibaut Courtois wil zich inkopen in Italiaans voetbal
Thomas Henry paste niet langer in de plannen van Vincent Euvrard. De Fransman stond sinds januari niet meer in de basis bij Standard en ontbrak gedurende de volledige Europe Play-offs in de selectie. Op het einde van de transferperiode vertrok hij dan ook uit Sclessin.
Na een zomer bij de B-kern kreeg de voormalige doelpuntenmaker van OH Leuven en Tubize een uitweg aangeboden bij Reggiana, dat uitkomt in de Italiaanse Serie C. Hij ondertekende er een contract voor twee jaar, al wacht het thuispubliek nog steeds op een eerste optreden van de aanvaller.
Henry dicht bij eerste speelminuten voor Reggiana
Henry herstelde van een knieoperatie en werkt volop aan zijn terugkeer. Volgens het lokale Telereggio behoort de geboren Fransman dit weekend tegen Torres Calcio voor het eerst tot de wedstrijdselectie.
Reggiana zou hem als tweede spits meteen 15 tot 20 minuten willen gunnen, zodat hij geleidelijk opnieuw wedstrijdritme opdoet. Die extra aanvallende optie kan de ploeg goed gebruiken: Reggiana verloor zijn laatste drie wedstrijden en wist daarin niet één keer te scoren.
Courtois mogelijk aandeelhouder bij Reggiana
De comeback van Henry en de reactie van de ploeg zouden mogelijk aandachtig gevolgd worden door... Thibaut Courtois. Ook volgens Telereggio hebben de Rode Duivel en zijn zakenpartner Gonzalo Vila via hun investeringsfonds NxtPlay verregaande interesse om aandelen van Reggiana te kopen.
Er zouden nog twee andere investeringsfondsen interesse hebben getoond, maar NxtPlay – dat al participaties heeft bij Genk, Le Mans en Extremadura – zou de beste papieren hebben. De laatste gesprekken gaan onder meer over de mogelijke rol van de huidige voorzitter en vicevoorzitter binnen de nieuwe structuur. Courtois kan zijn investeringsportefeuille zo verder uitbreiden: hij investeerde eerder ook al in de autosport en e-sport.
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
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