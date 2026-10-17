Nicky Hayen krijgt nieuwe klap bij Burnley: crisis wordt steeds groter

Bij Burnley leek de langverwachte ommekeer eindelijk in zicht. Een vroege voorsprong gaf de supporters hoop, maar twee pijnlijke defensieve fouten gooiden alles opnieuw overhoop. De frustratie op de tribunes groeit, terwijl het geduld met de Belgische coach steeds verder op de proef wordt gesteld.

Nicky Hayen beleeft bijzonder moeilijke tijden bij Burnley. De voormalige trainer van Club Brugge en KRC Genk zag zijn ploeg vrijdagavond met 1-2 verliezen van Wolverhampton Wanderers. Ondanks een vroege voorsprong liep het opnieuw mis. Burnley blijft daardoor onderaan de Championship bengelen en de druk op de Belgische coach neemt verder toe.

Na de overtuigende 0-4-overwinning van vorige week tegen Watford leek Burnley eindelijk vertrokken. Dinsdag volgde echter al een teleurstellend gelijkspel tegen Charlton Athletic, dat diep in de blessuretijd scoorde. Tegen Wolves hoopte Hayen opnieuw aan te knopen met een overwinning.

Vardy zet Burnley op voorsprong

De thuisploeg begon uitstekend. Jamie Vardy, die afgelopen zomer naar Burnley trok, opende na twintig minuten de score op aangeven van voormalig Anderlecht-speler Jacob Bruun Larsen. Het was zijn eerste doelpunt voor de club.

Burnley leek de wedstrijd onder controle te hebben, maar zes minuten voor de rust ging het mis. Kyle Walker verloor knullig de bal, waarna Fer López de gelijkmaker binnenschoot.

Ook na de pauze bleef Burnley kwetsbaar. In de 72ste minuut profiteerde invaller Tawanda Chirewa van nieuw defensief geklungel. Amper 21 seconden na zijn invalbeurt bezorgde hij Wolves de overwinning.





Burnley al bijna een jaar zonder thuiszege

Voor de supporters wordt de situatie steeds moeilijker te verteren. Burnley won inmiddels 21 competitiewedstrijden op rij niet meer in eigen stadion. De laatste thuiszege dateert van 18 oktober 2025. Na het laatste fluitsignaal klonk dan ook luid boegeroep op Turf Moor.

Hayen wees na afloop op de individuele fouten. Volgens hem hadden de betrokken spelers zich in de kleedkamer verontschuldigd. De Belg aanvaardde die excuses, maar benadrukte dat zulke missers het bijzonder moeilijk maken om wedstrijden te winnen.

Burnley staat na elf wedstrijden met acht punten op de 21ste plaats, net boven de degradatiestreep. De volgende wedstrijd, op bezoek bij Lincoln City, wordt bijzonder belangrijk. Hayen heeft dringend resultaten nodig om het vertrouwen te herstellen.