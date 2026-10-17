'Prince Albert' komt met ontboezeming: "Had dood moeten zijn in 1989"

Philippe Albert is een man van vele oorlogen. In de jaren '90 was hij van grote waarde in Engeland bij Newcastle United en de Rode Duivels, ondertussen is hij als analist ook van groot belang - zeker in de Waalse pers. Maar het had ook zomaar anders kunnen aflopen allemaal.

De voorbije maanden kreeg Philippe Albert een fikse medische waarschuwing met wat hartproblemen, maar ondertussen gaat het weer beter met hem. Hij vermagerde ook flink en dat heeft zeker zijn impact op zijn leven.

“Medisch is alles prima. Voordien moest ik vier pillen nemen, sindsdien zijn het er negen meer. Maar ik ben niet meer buiten adem als ik iets doe. Mijn leven is beter dan zes maanden geleden. Ik weeg 25 kilogram minder, zit beter in mijn vel, ben rustiger. Ik had een signaal nodig", aldus Albert daarover in Het Nieuwsblad.

Het leven van Philippe Albert onder de loep

Als het gaat over zijn gezondheid, dan is hij ook zeer duidelijk: "Tot ik op mijn achttiende naar Charleroi ging, speelde ik nog in provinciale. Ik weet waar ik vandaan kom. Alles na 1985 is onverhoopt. Ik had in 1989 zelfs dood moeten zijn."

Toen raakte hij betrokken in een zwaar verkeersongeval, dat goed afliep: "Ik vierde mijn transfer naar KV Mechelen met vrienden van Bouillon en viel op de terugweg in slaap achter het stuur. Ik ramde zo’n groot blauw bord naast de weg. De auto was tot schroot herleid, maar ik had niets. Alles wat ik meemaakte, was bonus. Zelfs mijn hartproblemen zijn niet erg."

De levensgenieter in Philippe Albert

Het maakt Albert ook nog meer tot de ultieme Ardennees. "Ik zag al veel mensen wegvallen. Dit zal hard klinken, maar ik vind dat sommige mensen het verdienen om langer te leven dan anderen. Om wat ze betekend hebben op aarde. Keegan verdiende niet om al op 75 jaar te overlijden. Lei Clijsters verdiende niet om slechts 52 jaar te worden."





"De goeie gaan altijd eerst. Zo is het leven. Dus je moet ervan profiteren. Dat heb ik gedaan, al sinds ik als zestienjarige bij de eerste ploeg van Bouillon kwam. Drie keer per week was het feest", aldus Albert als de levensgenieter die hij is.