Vanhaezebrouck en Deschacht unisono over verrassende titelkandidaat(?): "Wie wel?"

KAA Gent staat nu al vijftien speeldagen zonder nederlaag te spelen. Ze wonnen in de Conference League én ze staan met 22 op 24 op kop in de eigen competitie. Waar stopt het en wat is het geheim van de Buffalo's? De analisten hebben zo hun mening.

Olivier Deschacht bond in Ongefilterd de kat de bal aan: "Wat Gent zo goed maakt? We blijven in herhaling vallen: het DNA is gevormd bij Gent. Je kan nu ook in dat systeem spelers probleemloos vervangen. Het is een beetje op z’n Unions dat ze aan het werken zijn, met spelers probleem te vervangen."

"Goore was een meevaller op rechts, Paskotsi deed het goed nu Ngom is weggevallen. Van hem dachten we dat hij de revelatie van het seizoen was. Balikwisha doet probleemloos mee. Ze hebben hun DNA gevonden en het is freewheelen. Ze spelen niet echt top, maar ze winnen hun wedstrijden wel."

Olivier Deschacht gelooft volop in de titelstrijd voor KAA Gent

"Roef speelt ook veel beter sinds Burgess er is. Hij moet nu niet meer zoveel uitkomen. Hij zoekt geen werk op, het gaat ten goede van de hele ploeg. Delorge heeft zijn positie ook gevonden als verdedigende middenvelder, minder in de pocket zoals vorig seizoen en dat ligt hem wel."

Hein Vanhaezebrouck pikte in voor Het Nieuwsblad: “In het begin van de competitie had Gent het meeval en was het soms overleven, ontsnappen zelfs. Maar er zit evolutie in. KAA Gent dwingt het nu bijna af. Met de controle die het heeft. Door heel compact te spelen, niet noodzakelijk voortdurend laag maar soms ook hoger, tot op de middellijn. Gent doet me denken aan het Union van het eerste jaar in eerste klasse: het is goed georganiseerd, geeft weinig weg en kan gevat prikken.”

Gaat KAA Gent dit seizoen meespelen om de titel?

“Of ze tot het einde kunnen meespelen om de titel? Het is niet dat Gent match na match zal beginnen verliezen. Toch niet met Christian Burgess. Wat hij jaren gewoon is met Union, doet hij nu met KAA Gent. Hij heeft er een andere ploeg van gemaakt. Een winnaar eerste klasse, die zijn mentaliteit overzet op de mensen rond hem en de hele ploeg. Het is de beste influencer die je kan hebben. Wat is de concurrentie ook? Een peloton van vier is weg, met voorlopig slechts één achtervolger: Anderlecht. En daar staan veel vraagtekens bij.”





“Wat wordt de invloed van het Europese programma op de ploegen bovenin? Zeker voor wie op donderdag speelt. Meestal laten de gevolgen daarvan zich pas voelen eind november. De eerstvolgende competitiematch zal belangrijk zijn, met name KAA Gent - RSC Anderlecht. Kan Anderlecht aansluiten?"

"Verliest het die wedstrijd, dan wordt de afstand al negen punten. Om dat goed te maken in twee derde van de competitie, dat wil ik nog zien.” Naast de bekerwedstrijden en de Europese wedstrijden wordt dus nu ook al uitgekeken naar KAA Gent - RSC Anderlecht op zondag 25 oktober. Op die wedstrijd zal de spotlight komen te staan - voor beide ploegen overigens.