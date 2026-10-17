Waarom aanvoerder Marlon Fossey al na de rust naar de kant ging bij Standard - Dender

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Sclessin
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Waarom aanvoerder Marlon Fossey al na de rust naar de kant ging bij Standard - Dender
Foto: © photonews

Marlon Fossey speelde vrijdagavond slechts één helft in de bekerwedstrijd tussen Standard en Dender. De Amerikaanse aanvoerder kampte met ziekteverschijnselen en werd bij de rust vervangen door Henry Lawrence.

Standard trok vrijdagavond met een voorsprong de kleedkamer in tegen Dender, in de zestiende finales van de Beker van België. Adnane Abid had de Rouches op voorsprong gebracht.

Na een wat moeizame openingsfase had Standard de wedstrijd steeds beter onder controle, maar bij de rust moest coach Vincent Euvrard wel noodgedwongen ingrijpen. Aanvoerder Marlon Fossey kwam niet meer terug op het veld.

Henry Lawrence nam zijn plaats in. Die wissel was geen tactische keuze: Fossey was ziek en kon niet verder.

Fossey voelde zich niet goed

De Amerikaan voelde zich overdag al niet optimaal, maar verscheen toch aan de aftrap. Tijdens de eerste helft gaf hij aan de medische staf echter aan dat hij zich niet goed voelde.

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Daarom kreeg Lawrence na de pauze zijn kans. De verdediger verzamelde sinds de start van het seizoen nog niet veel speelminuten en kreeg zo een mooie gelegenheid om zich te tonen.

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