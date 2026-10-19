Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Anderlecht-transfer: "Een verkeerde keuze"

De bekeruitschakeling tegen Beerschot heeft de twijfels over Anderlecht alleen maar vergroot. Hein Vanhaezebrouck is bijzonder kritisch voor het transferbeleid van paars-wit. Vooral de komst van Oliver Antman begrijpt de voormalige trainer niet. Volgens hem heeft Anderlecht met de Fin een verkeerde keuze gemaakt.

Anderlecht investeerde afgelopen zomer stevig in zijn spelerskern, maar voorlopig levert dat niet de gewenste resultaten op. Vanhaezebrouck stelt zich bij Het Nieuwsblad dan ook vragen over bepaalde transfers. Hij vindt dat niet alleen trainer Vitor Bruno, maar ook sportief directeur Antoine Sibierski verantwoordelijkheid draagt.

"Wie de coach aanstelt, draagt altijd verantwoordelijkheid. Heeft de sportief directeur de juiste keuzes gemaakt? Antman halen voor de linkerflank, vind ik bijvoorbeeld een verkeerde transfer", klinkt het bijzonder scherp.

Vanhaezebrouck twijfelt aan kwaliteiten van Antman

Volgens Vanhaezebrouck is inmiddels duidelijk dat Antman niet op zijn beste positie wordt uitgespeeld. De Fin komt volgens hem uitsluitend op de rechterflank tot zijn recht, maar zelfs daar is de analist niet volledig overtuigd van zijn kwaliteiten.

"Ik heb het hier al eens aangekaart: het is al gebleken dat hij alleen iets kan brengen op rechts, en dan nog is hij een twijfelgeval", stelt Vanhaezebrouck. Het probleem is volgens hem dat Anderlecht op die positie al verschillende andere spelers heeft. "Maar daar wil Winkler graag spelen, Ambros ook. En Noa Ojea. Dan heb je er te veel gehaald voor een positie."



Vanhaezebrouck vindt dan ook dat de samenstelling van de spelerskern kritisch bekeken moet worden. Anderlecht beschikt over heel wat aanvallende opties, maar de onderlinge concurrentie zorgt niet automatisch voor beter voetbal. De voormalige trainer vraagt zich af of er bij het aantrekken van nieuwe spelers wel voldoende rekening werd gehouden met de bestaande kern.