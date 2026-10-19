Philippe Albert is niet te spreken over Anderlecht en viseert drie spelers

Anderlecht ligt er al uit in de zestiende finales van de Beker van België. Paars-wit verloor zondagavond met 2-1 op het veld van Beerschot. Philippe Albert zag een teleurstellend Anderlecht en spaarde zijn kritiek niet bij de RTBF.

Anderlecht beleefde vorige week twee pijnlijke nederlagen. Na het verlies tegen Dinamo Zagreb in de Europa League volgde zondag ook de uitschakeling in de Beker van België tegen Beerschot. Op het Kiel liet paars-wit niet bepaald zijn beste gezicht zien.

Albert mist inzet en persoonlijkheid

Philippe Albert had vooraf al verwacht dat Anderlecht het lastig zou krijgen in Antwerpen, maar de prestatie van de Brusselaars stelde hem bijzonder teleur. "Sinds de loting wisten we dat dit een erg moeilijke wedstrijd zou worden voor Anderlecht. Wat we nu zagen, is toch behoorlijk betreurenswaardig. Ik heb geen grinta gezien, geen creativiteit en ook niet de juiste mentaliteit om hier een resultaat neer te zetten."

Volgens de voormalige Rode Duivel was de sfeer op het Kiel een factor waarmee de bezoekers beter hadden moeten omgaan. "Als je niet de nodige mentaliteit hebt om in dit stadion te spelen, voor supporters die altijd achter hun ploeg staan, wordt het bijzonder moeilijk om hier te winnen", vervolgde hij.

Zes wissels zonder automatismen

Trainer van Anderlecht voerde tegenover de Europese wedstrijd tegen Zagreb zes wijzigingen door. Albert zag dat die ingrepen een weerslag hadden op het spel en de onderlinge afstemming van de ploeg.

De analist wees ook enkele spelers met de vinger. "Gebrek aan inzet? Dan denk ik aan Marten Winkler en Oliver Antman. Ali Maamar laat zich ook op een compleet belachelijke manier uitsluiten. Hij is sinds het begin van het seizoen de beste speler van Anderlecht, maar vandaag beging hij een professionele fout."





Drukke week wacht voor paars-wit

Veel tijd om bij die bekeruitschakeling stil te staan, heeft Anderlecht niet. Paars-wit moet deze week reageren met een Europese afspraak tegen Jagiellonia Białystok, gevolgd door een competitieduel tegen AA Gent.