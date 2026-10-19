Vertrokken Virton-trainer reageert op alle ophef: "Ik was sowieso weg"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Vertrokken Virton-trainer reageert op alle ophef: "Ik was sowieso weg"
Foto: © photonews
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Het verrassende vertrek van Dražen Brnčić bij Excelsior Virton blijft voor beroering zorgen. De trainer kondigde zaterdag na de bekeruitschakeling tegen KRC Genk plots zijn ontslag aan en werd maandag voorgesteld bij RAEC Mons. Nu heeft hij voor het eerst gereageerd op zijn opmerkelijke beslissing.

Brnčić verruilde Virton, dat zesde staat in de Challenger Pro League, voor een club uit Eerste Nationale. Vooral de manier waarop zijn vertrek tot stand kwam, zorgde voor onbegrip. Voorzitter Rebeai Khabtane had de beslissing niet zien aankomen en reageerde bijzonder teleurgesteld.

Bij zijn officiële voorstelling in Bergen kreeg Brnčić maandag de kans om zijn keuze toe te lichten. Tegenover TV Lux benadrukte de Belgisch-Kroatische trainer dat zijn vertrek bij Virton niet afhankelijk was van de interesse van zijn nieuwe werkgever. "Ik zou Virton ook verlaten hebben zonder het aanbod van Bergen", verklaarde hij.

Voorzitter Virton begrijpt er niets van

Die uitleg staat tegenover de twijfels van Khabtane. De voorzitter vertelde eerder dat hij de verklaring van zijn voormalige trainer moeilijk kon geloven. Brnčić zou tegenover de spelers hebben aangegeven dat hij de groep niet verder kon laten groeien en dat zijn werkwijze onvoldoende werd aanvaard.

"We kregen alleen maar complimenten en staan als promovendus zesde in het klassement. Die uitleg houdt dus geen steek", stelde Khabtane. De voorzitter vond vooral de communicatie bijzonder ongelukkig. Naar eigen zeggen moest hij zijn trainer zelf om uitleg vragen nadat hij via medewerkers over het vertrek had vernomen.

Brnčić begint aan nieuwe uitdaging

Khabtane had naar eigen zeggen liever gezien dat Brnčić open kaart speelde. "Ik had gewild dat hij eerlijk vertelde dat hij aanbiedingen had die hij niet kon weigeren." Volgens de voorzitter had Virton zich dan beter kunnen voorbereiden op zijn vertrek.

Ondertussen begint Brnčić aan zijn nieuwe opdracht bij RAEC Mons, waar hij de ontslagen George Boateng opvolgt. De Henegouwers willen terugkeren naar het profvoetbal, maar kenden een moeizame competitiestart. De trainer moet er dus meteen resultaten boeken. 

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