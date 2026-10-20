🎥 Thomas Meunier onder de indruk van jonge Belg die boven water komt: "Beste speler ter wereld"

Thomas Meunier heeft duidelijk veel bewondering voor landgenoot Julien Duranville. De Rode Duivel reageerde enthousiast op beelden waarop de jonge Belg een tegenstander uitspeelt.

Thomas Meunier heeft op X een filmpje van Olympique Lyon gedeeld waarop Julien Duranville zijn rechtstreekse tegenstander met een fraaie dribbel in de problemen brengt. De Rode Duivel voegde er een veelzeggende reactie aan toe: "De beste speler ter wereld."

Die uitspraak moet uiteraard met een knipoog worden gelezen, maar ze maakt wel duidelijk hoeveel waardering Meunier heeft voor het talent van zijn jonge landgenoot.

Duranville blinkt uit tegen Nice

De actie waar Meunier op reageerde, dateert van zondag. Duranville haalde het in een één-tegen-één-duel van Mohamed Abdelmonem tijdens de 2-1-zege van Lyon tegen Nice. De Belgische aanvaller stond 61 minuten op het veld.

Met zijn reactie steekt Meunier Duranville ook een hart onder de riem. De carrière van de jonge Belg kende immers al enkele moeilijke momenten door blessures, die zijn ontwikkeling meermaals afremden.

Nieuwe Europese afspraak voor Lyon

Olympique Lyon trekt donderdag naar Hoffenheim voor de derde speeldag van de Europa League. Mogelijk krijgt Duranville daar opnieuw de kans om zijn technische kwaliteiten te tonen op het Europese toneel.



