42 vragen, een deadline en groeiende kritiek: UEFA zet Infantino voor het blok

De onvrede binnen de UEFA over Gianni Infantino neemt toe. De voorzitter van de FIFA ligt onder vuur na een reeks omstreden beslissingen en heeft het vertrouwen van heel wat Europese voetbalbestuurders verloren.

De relatie tussen Gianni Infantino en de Europese voetbalwereld staat steeds meer onder spanning. De FIFA-voorzitter krijgt al maanden kritiek, maar de UEFA voert de druk nu duidelijk op. De Europese bond wil tekst en uitleg over meerdere beslissingen die voor controverse zorgden.

Een van de gevoeligste dossiers draait rond Folarin Balogun. De Amerikaanse spits werd op het jongste WK van het veld gestuurd en kreeg aanvankelijk een schorsing van één wedstrijd. Na tussenkomst van Donald Trump werd die straf echter omgezet in een voorwaardelijke sanctie. Dat roept vragen op over de onafhankelijkheid van de disciplinaire organen binnen de FIFA.

Tijdens de FIFA-raad van vorige week vroegen verschillende Europese vertegenwoordigers opnieuw om het vertrek van Infantino. De kritiek blijft dus niet beperkt tot losse opmerkingen achter de schermen: de UEFA bereidt zich voor op een rechtstreekse confrontatie.

UEFA legt 42 vragen voor

De Europese voetbalbond neemt geen genoegen met algemene verklaringen. Volgens persagentschap DPA, dat de brief kon inkijken, heeft de UEFA een vragenlijst met 42 punten rechtstreeks aan Infantino bezorgd. De FIFA-voorzitter krijgt tot 2 november om daarop te antwoorden.

Daarin komt onder meer een vroeger plan aan bod om de commerciële activiteiten van de FIFA open te stellen voor private investeerders. De UEFA wil weten hoe dat voorstel tot stand kwam en welke gevolgen het voor de werking van de wereldvoetbalbond zou hebben gehad.





Ook vragen over vredesprijs en WK-show

De vragenlijst gaat verder dan het Balogun-dossier en de commerciële plannen. De UEFA vraagt ook waarom de FIFA een vredesprijs in het leven riep. Daarnaast wil de bond uitleg over de uitzonderlijk lange rustshow tijdens de finale van het vorige WK.

Infantino moet de komende weken dus op verschillende fronten verantwoording afleggen. Of zijn antwoorden de Europese bestuurders opnieuw kunnen overtuigen, lijkt voorlopig hoogst onzeker.