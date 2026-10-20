Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit
Foto: © photonews

De scheidsrechters voor de komende speeldag in de Jupiler Pro League zijn bekendgemaakt. Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 oktober staan er opnieuw negen wedstrijden op het programma. Vooral de confrontatie tussen KAA Gent en Anderlecht springt in het oog, maar ook Genk-Standard en Club Brugge-STVV beloven interessante affiches te worden.

De KBVB heeft inmiddels alle scheidsrechters en VAR-teams aangeduid. De speeldag wordt vrijdagavond om 20.45 uur geopend met de wedstrijd tussen KV Kortrijk en KV Mechelen. Bram Van Driessche krijgt de leiding over die partij, terwijl Nicolas Laforge als VAR zal optreden. Zaterdag om 16 uur is Wim Smet aan zet tijdens Antwerp-Charleroi, met Michiel Allaerts voor de videobeelden. Jan Boterberg fluit om 18.15 uur OH Leuven-Lommel, met Ken Vermeiren als VAR.

Vergoote krijgt Genk-Standard

Zaterdagavond worden nog twee wedstrijden afgewerkt. Massimiliano Ledda is aangeduid voor RAAL La Louvière tegen Zulte Waregem, waar Bert Put de VAR is. Anthony Letellier krijgt Westerlo-Beveren toegewezen en kan rekenen op Kevin Van Damme als videoscheidsrechter. Beide wedstrijden beginnen om 20.45 uur.

Zondagmiddag staat om 13.30 uur de confrontatie tussen KRC Genk en Standard op het programma. Jasper Vergoote moet die wedstrijd in goede banen leiden, met Nicolas Laforge als VAR. Enkele uren later, om 16 uur, ontvangt Club Brugge STVV. Nathan Verboomen is daar de hoofdscheidsrechter, terwijl Quentin Pirard de videobeelden zal beoordelen.

Lambrechts fluit KAA Gent-Anderlecht

Een van de meest opvallende affiches van het weekend is het duel tussen KAA Gent en Anderlecht. De wedstrijd begint zondag om 18.30 uur en wordt geleid door Erik Lambrechts. Hij krijgt Jo De Weirdt en Kevin Monteny als assistenten. Bert Put is de vierde official. Ook de VAR-aanstelling is bekend: Lawrence Visser neemt plaats achter de schermen en wordt bijgestaan door Martijn Tiesters.

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De speeldag wordt zondag om 19.15 uur afgesloten met de wedstrijd tussen Union en Cercle Brugge. Wesli De Cremer krijgt de leiding over die confrontatie, met Wouter Cochet en Thibaud Nijssen als lijnrechters. Laurent Willems is aangeduid als VAR en Lennert Jans als assistent-VAR. Daarmee zijn de arbitrale teams voor alle negen wedstrijden van het komende voetbalweekend bekend.

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