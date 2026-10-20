Analist bijzonder streng voor Bruno en schlemiel Anderlecht: "Dat ze er zelf maar weekje bijdoen"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Analist bijzonder streng voor Bruno en schlemiel Anderlecht: "Dat ze er zelf maar weekje bijdoen"
Foto: © photonews
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Ali Maamar heeft Anderlecht een bijzonder slechte dienst bewezen. Met zijn rode kaart tegen Beerschot bracht de verdediger zijn ploeg in de problemen en droeg hij bij aan een pijnlijke bekeruitschakeling. Analist Patrick Goots is bijzonder streng voor de jonge Brusselaar.

“Als hij één of twee speeldagen schorsing krijgt, dan moet Anderlecht er wat mij betreft een weekje bijdoen”, klinkt het scherp bij Goots in GvA. Hij vindt dat Maamar zijn ploeg op een bijzonder ongelukkig moment in de steek liet.

De gevolgen reiken volgens de analist verder dan alleen die ene wedstrijd. “Hij ontnam zijn ploeg mooie kansen en welgekomen recettes in het verdere bekerverloop”, stelt Goots. Een langer bekerparcours had Anderlecht niet alleen dichter bij een prijs kunnen brengen, maar ook extra inkomsten uit ticketverkoop en wedstrijddagopbrengsten kunnen opleveren.

Anderlecht verliest een belangrijke kans

Anderlecht had bij de start van het seizoen op drie fronten ingezet. Door de uitschakeling tegen Beerschot valt de beker als mogelijke route naar een prijs weg. Voor een club met de ambities van paars-wit is dat een stevige tegenvaller.

Ook in Europa is de situatie precair. “Met een 0 op 6 in Europa is het ook daar al vijf voor twaalf”, waarschuwt Goots. Anderlecht moet dringend punten pakken om zijn Europese campagne weer perspectief te geven.

Ook Vitor Bruno krijgt kritiek

De analist spaart ook trainer Vitor Bruno niet. “Trainer Bruno krijgt terecht de wind van voren”, klinkt het. De coach moet zijn ploeg opnieuw op de rails krijgen, maar de uitschakeling en de tegenvallende Europese resultaten zetten zijn positie en aanpak onder druk.

Voor Anderlecht is het nu zaak om snel te reageren. De bekeruitschakeling kan niet meer worden teruggedraaid, maar paars-wit moet vermijden dat de teleurstelling ook doorwerkt in de competitie en Europa. Maamar zal moeten leren uit zijn fout, terwijl Bruno dringend resultaten nodig heeft om de kritiek te doen verstommen.

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