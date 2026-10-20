Bijzondere dag voor Divock Origi: KRC Genk heeft verrassend plan

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Bijzondere dag voor Divock Origi: KRC Genk heeft verrassend plan
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KRC Genk heeft voor de thuiswedstrijd tegen Standard van komende zondag een bijzondere verrassing in petto. Twee bekende namen uit de clubgeschiedenis keren samen terug naar de Cegeka Arena. Het gaat om Mike Origi en zijn zoon Divock, die allebei een speciale band hebben met de Limburgse club.

De twee voormalige voetballers zullen zondag samen de symbolische aftrap geven voor de wedstrijd tegen Standard. Voor de supporters wordt het een bijzonder moment, want beide mannen hebben op hun eigen manier een belangrijke plaats in de geschiedenis van KRC Genk.

Volgens de officiële website van KRC Genk wil de club met het bezoek hulde brengen aan twee kampioenenmakers met blauw-witte roots. Mike Origi maakte deel uit van de ploeg die Genk in 1999 naar de allereerste landstitel uit de clubgeschiedenis leidde.

Divock Origi keert terug naar zijn roots

Ook zijn zoon Divock heeft een bijzondere band met Racing Genk. De voormalige Rode Duivel doorliep er een deel van zijn jeugdopleiding, voordat hij zijn carrière verder uitbouwde in het buitenland. Vooral bij Liverpool schreef hij geschiedenis, onder meer met zijn belangrijke doelpunten in de Champions League. In 2019 won hij met de Engelse topclub het kampioenenbal.

Supporters krijgen unieke kans

KRC Genk wil ook zijn supporters laten meegenieten van het bijzondere bezoek. Twee leden van het Blauw Wit-membershipprogramma krijgen de kans om Mike en Divock Origi na de wedstrijd persoonlijk te ontmoeten in Café Pierre. Clubicoon Pierre Denier zal die ontmoeting begeleiden.


Sportief hoopt Genk ondertussen zijn goede reeks verder te zetten. Na overwinningen tegen KV Kortrijk en Virton mikt de ploeg zondag tegen Standard op een derde opeenvolgende zege. Met Mike en Divock Origi op bezoek krijgt die wedstrijd alvast een extra feestelijk tintje.

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