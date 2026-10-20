Bizar incident in Premier League: politie zoekt... 'grappenmaker'

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Bizar incident in Premier League: politie zoekt... 'grappenmaker'
Foto: © photonews
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De Britse politie is een onderzoek gestart naar een opmerkelijk incident tijdens de Premier League-wedstrijd tussen Brentford en Liverpool. Een man trapte vanop grote hoogte een rugbybal richting het Gtech Community Stadium, waar de bal tijdens de wedstrijd op het veld belandde. De thuisploeg verloor uiteindelijk met 1-2 van Liverpool, maar vooral de gevaarlijke actie trok de aandacht.

Op beelden is te zien hoe de man de rugbybal vanop een nabijgelegen hoog gebouw richting het stadion schopt. De bal belandde op het speelveld, waarna een steward hem verwijderde. De politie onderzoekt het incident om de omstandigheden te achterhalen en de verantwoordelijke te identificeren.

Geen onschuldige grap

Brentford neemt de zaak bijzonder ernstig. De club bevestigde dat ze op de hoogte is van het voorval tijdens de wedstrijd van zaterdag en haar medewerking verleent aan het politieonderzoek. Daarbij benadrukt de club dat het niet om een onschuldige grap gaat.

“Zulk gedrag is gevaarlijk en kan potentieel zeer schadelijk zijn”, liet Brentford weten. De club wijst erop dat de veiligheid van supporters, spelers, officials en leden van de technische staf altijd vooropstaat. Een voorwerp dat van grote hoogte wordt gelanceerd, kan immers ernstige gevolgen hebben als het iemand raakt.

Man wordt gezocht

Het incident vond plaats tijdens een wedstrijd waarin Brentford het Liverpool moeilijk maakte. De thuisploeg, met ex-Club Brugge-spits Igor Thiago in de rangen, ging uiteindelijk met 1-2 onderuit. Na zeven speeldagen stond Brentford op de zesde plaats in de Premier League, op twee punten van Liverpool.


De politie probeert nu duidelijkheid te krijgen over de actie en de identiteit van de man. Voor Brentford is het vooral belangrijk dat dergelijke incidenten niet worden herhaald. Wat mogelijk als een stunt bedoeld was, had volgens de club ernstige gevolgen kunnen hebben voor de mensen in en rond het stadion.

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