Brugge grijpt in voor komst van beruchte Franse fans: “Je zal ze niet zien in de binnenstad”

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Brugge grijpt in voor komst van beruchte Franse fans: “Je zal ze niet zien in de binnenstad”

De komst van de fanatieke supporters van RC Lens zorgt voor verhoogde waakzaamheid in Brugge. De Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge is bestempeld als een risicomatch, waardoor de politie extra veiligheidsmaatregelen neemt. Vooral een mogelijke passage van de Franse fans in de binnenstad wil men vermijden.

Buitenlandse supporters moeten zich rechtstreeks naar het Jan Breydelstadion begeven. Een tussenstop op de Markt of ’t Zand zit er dus niet in. “Je zal geen buitenlandse supporters in de binnenstad zien opduiken”, waarschuwt politiewoordvoerster Lien Depoorter in Het Nieuwsblad.

Combiregeling moet supporters uit het centrum houden

De maatregel is vastgelegd in een burgemeestersbesluit. De bezoekende fans worden onder begeleiding rechtstreeks naar het stadion gebracht. Ook shuttles vanuit het centrum zijn niet voorzien, waardoor er voor de Franse aanhang weinig ruimte is om vooraf de Brugse binnenstad op te zoeken.

Toch beseft de politie dat een verbod niet automatisch betekent dat iedereen zich eraan houdt. De reputatie van de Lens-supporters speelt mee in de voorbereiding, al valt nog af te wachten hoe zij zich in Brugge zullen gedragen.

Eerdere incidenten met Marseille zitten nog vers in het geheugen

De lokale politie heeft bovendien nog de gebeurtenissen rond Olympique Marseille in gedachten. Begin dit jaar zakte een honderdtal supporters van de Franse club ondanks een gelijkaardig verbod toch af naar de binnenstad. Aan het stadhuis maakten ze kabaal en werd vuurwerk afgestoken, wat voor heel wat onrust zorgde.

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Die ervaring maakt dat de ordediensten deze keer bijzonder alert blijven. Zowel dinsdag als woensdag wordt extra waakzaamheid verwacht. De politie wil voorkomen dat de komst van de Franse supporters de Champions League-avond van Club Brugge overschaduwt.

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