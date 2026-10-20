Champions League levert doelpuntenfestival op: PSG klopt Barcelona, De Bruyne blinkt uit bij Napoli

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Champions League levert doelpuntenfestival op: PSG klopt Barcelona, De Bruyne blinkt uit bij Napoli
Foto: © photonews

PSG heeft Barcelona in een spectaculaire wedstrijd met 4-2 verslagen. Ook Liverpool, Manchester City en AS Roma maakten indruk met ruime overwinningen. Kevin De Bruyne was belangrijk bij Napoli, dat na een doelpuntenrijke avond met 4-3 won van Bodø/Glimt.

PSG trekt aan het langste eind tegen Barcelona

PSG en Barcelona maakten er een spektakelstuk van in het Parc des Princes. Désiré Doué opende na 38 minuten de score, nadat Lamine Yamal de bal op eigen helft had verloren. Barcelona kwam na rust langszij via Xavi Espart, maar Lucas Hernandez kopte PSG opnieuw op voorsprong.

Yamal leek met een knappe individuele actie nog een punt te redden voor de Catalanen, maar Vitinha en Fabián Ruiz bezorgden de Parijzenaars alsnog een verdiende 4-2-zege. Beide ploegen zagen bovendien spelers uitvallen met blessures.

De Bruyne belangrijk bij doelpuntenfestijn van Napoli

Napoli haalde het met 4-3 van Bodø/Glimt in een wedstrijd waarin Kevin De Bruyne opnieuw zijn waarde bewees. De Italianen kwamen al na 53 seconden op voorsprong via Matteo Politano, maar de Noorse bezoekers maakten gelijk. Scott McTominay bracht Napoli opnieuw op voorsprong na een knappe assist van De Bruyne. Na rust kwam Bodø/Glimt opnieuw langszij, waarna McTominay zijn tweede van de avond maakte. Een owngoal leek Napoli ademruimte te geven, maar de bezoekers scoorden nog een derde keer. De Bruyne was met zijn vista en passing opnieuw belangrijk in een wedstrijd waarin Napoli vooral aanvallend indruk maakte.

Liverpool maakt achterstand goed tegen Villarreal

Liverpool leek een bijzonder moeilijke avond tegemoet te gaan toen Georges Mikautadze, ex-Seraing, al na vier minuten profiteerde van een fout van Virgil van Dijk. Via een doelpunt van Cardona liep Villarreal zelfs uit tot 0-2.

De thuisploeg herstelde zich echter nog voor rust dankzij Alexis Mac Allister en Araújo. Na de pauze maakte Mac Allister zijn tweede van de avond en zette Florian Wirtz Liverpool op 4-2. Villarreal milderde nog, maar de comeback van de Engelsen was compleet.

Manchester City haalt uit zonder Doku

Manchester City had geen basisplaats voor Jérémy Doku nodig om AEK Athene overtuigend opzij te zetten. Na een vrije trap van Enzo Fernández die tegen de lat belandde, opende Anderson de score.

Phil Foden verdubbelde de voorsprong nog voor rust. Athene kwam na de pauze terug tot 2-1, maar Rayan Cherki en opnieuw Foden maakten vervolgens het verschil. Met twee extra doelpunten van Foden eindigde de wedstrijd op 5-1.

AS Roma maakt het verschil na rust

AS Roma kende weinig problemen met Slovan Bratislava. Mario Hermoso opende de score na een vrije trap, waarna Molina kort voor rust de voorsprong verdubbelde. Na de pauze liep Roma verder uit via Pisilli en Donyell Malen, die raak trof vanaf de strafschopstip. De Italianen boekten zo een ruime 4-0-overwinning.

Atlético pakt punt, PSV wint in Porto

Stuttgart leek op weg naar de overwinning tegen Atlético Madrid nadat Leweling voor rust de score had geopend. Invaller Ademola Lookman bracht de bezoekers na de pauze echter meteen weer in de wedstrijd met een assist voor Julián Álvarez, die de 1-1 maakte. Atlético hield daarna stand en nam een punt mee.

PSV boekte dan weer een belangrijke zege op bezoek bij Porto. Na een doelpuntloze eerste helft sloeg Guus Til in de 58e minuut toe aan de tweede paal. Porto probeerde nog lang de gelijkmaker te forceren en kwam enkele keren dicht bij een doelpunt, maar PSV hield de voorsprong vast en keerde met een 0-1-zege huiswaarts.

20/10/2026 18:45Fenerbahçe - Slavia Praag2-2
20/10/2026 18:45Sabah - Borussia Dortmund1-2
20/10/2026 21:00Manchester City - AEK Athene5-1
20/10/2026 21:00AS Roma - Slovan Bratislava4-0
20/10/2026 21:00Napoli - Bodø Glimt4-3
20/10/2026 21:00VFB Stuttgart - Atlético Madrid1-1
20/10/2026 21:00PSG - Barcelona4-2
20/10/2026 21:00FC Porto - PSV0-1
20/10/2026 21:00Liverpool FC - Villarreal4-3

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Sabah Sabah 1-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Liverpool FC Liverpool FC 4-3 Villarreal Villarreal
Manchester City Manchester City 5-1 AEK Athene AEK Athene
AS Roma AS Roma 4-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 4-3 Bodø Glimt Bodø Glimt
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 1-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 4-2 Barcelona Barcelona
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Como Como 21/10 Manchester United Manchester United
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