Club Brugge krijgt dubbele opsteker in aanloop naar Champions League-duel met Lens

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Club Brugge krijgt dubbele opsteker in aanloop naar Champions League-duel met Lens

Club Brugge kan woensdag tegen RC Lens opnieuw rekenen op Brandon Mechele en Carlos Forbs. Alleen Joel Ordóñez ontbreekt nog in de selectie van Ivan Leko.

Club Brugge werkt met een nagenoeg volledige kern toe naar het Champions League-duel met RC Lens. Na de knappe zege tegen Inter Milan willen Blauw-Zwart woensdagavond in het Jan Breydelstadion opnieuw punten pakken en zo een stap zetten richting de play-offs.

Mechele en Forbs weer op het trainingsveld

Ivan Leko kreeg dinsdag goed nieuws uit de ziekenboeg. Brandon Mechele en Carlos Forbs trainden in de voormiddag opnieuw mee met de groep. Beide spelers werden na de wedstrijd tegen Inter uit voorzorg gespaard, maar lijken normaal gezien inzetbaar tegen Lens.

Voor Mechele wordt het wel even aanpassen. De centrale verdediger liep een neusbreuk op en zal de komende weken met een beschermend masker spelen. Tegen Inter maakte hij de partij nog uit met een zichtbaar scheve neus.

Joel Ordóñez is voorlopig de enige speler die ontbreekt in de Brugse selectie. Daardoor beschikt Leko, op de Ecuadoriaan na, over al zijn opties voor de belangrijke Europese afspraak.

Europese topclubs sturen scouts naar Jan Breydel

Niet alleen supporters en Champions League-camera's zullen woensdag naar Brugge afzakken. Ook heel wat buitenlandse scouts worden in de tribunes verwacht. Nicolò Tresoldi staat daarbij nadrukkelijk op de radar, al zullen de talentenspotters uiteraard meerdere Brugse spelers volgen.

Lees ook... Mechele brak zijn neus, maar moet Club Brugge zich zorgen maken?

Aston Villa, Borussia Dortmund, Chelsea, Bayer Leverkusen, Liverpool, Atlético Madrid, Manchester City en Bayern München zouden vertegenwoordigers sturen naar het Jan Breydelstadion.

Persmomenten op dinsdag

Op de vooravond van de wedstrijd staan de traditionele persconferenties gepland. Joaquín Seys schuift in de namiddag samen met Ivan Leko aan bij de pers. Bij Lens zullen assistent-trainer Yannick Cahuzac en een speler rond 18 uur de journalisten te woord staan.

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