Complete verrassing voor KAA Gent: Europese tegenstander neemt drastische beslissing

KAA Gent trekt donderdag naar Portugal voor zijn tweede wedstrijd in de competitiefase van de Conference League. De Buffalo's treffen er een tegenstander in volle crisis. SC Braga heeft dinsdag namelijk afscheid genomen van trainer Carlos Vicens, amper twee dagen voor de Europese confrontatie.

De Portugese club maakte het nieuws bekend via haar officiële kanalen. "Carlos Vicens stopt met onmiddellijke ingang als hoofdtrainer van de eerste ploeg", klinkt het in de mededeling. Ook zijn vijf assistenten, Mário Enguidanos, Jordi Lie, Lander Iza, Ramiro Marín en Willy Alonso, verlaten de club.

Drie opeenvolgende nederlagen voor Braga

De beslissing komt er na een bijzonder moeilijke periode. Braga verloor maandagavond nog met 1-2 van Gil Vicente, de derde nederlaag op rij. Eerder ging de Portugese club met 1-3 onderuit tegen Sporting CP en verloor ze haar eerste wedstrijd in de Conference League met 3-0 bij FC Kopenhagen.

Opvallend is dat Vicens na de nederlaag tegen Gil Vicente nog strijdvaardige taal sprak. De voormalige assistent van Pep Guardiola bij Manchester City beloofde dat zijn ploeg alles zou geven om donderdag tegen KAA Gent opnieuw aan te knopen met een overwinning.Kort nadien blijkt dat hij die wedstrijd niet meer zal meemaken als hoofdtrainer.

Nieuwe trainer tegen KAA Gent?

Wie donderdag op de bank zal zitten tegen KAA Gent, is voorlopig niet officieel bevestigd door de club. Portugese media schuiven Franclim Carvalho naar voren als opvolger. Hij werkte eerder bij Braga als assistent van Artur Jorge en was recent hoofdtrainer van het Braziliaanse Botafogo.



De timing is bijzonder opvallend. Braga moet zich in nauwelijks twee dagen voorbereiden op een belangrijke Europese wedstrijd, terwijl KAA Gent na zijn overwinning tegen AGF Aarhus met vertrouwen naar Portugal kan afreizen. Voor de Buffalo's is het afwachten welk effect de trainerswissel zal hebben op hun tegenstander.