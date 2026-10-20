De Bruyne zit gevangen bij Napoli: “Er is een mismatch”

Kevin De Bruyne beleeft moeilijke weken bij Napoli. Onze landgenoot botste met trainer Massimiliano Allegri over zijn positie op het veld en miste vervolgens een strafschop tegen Venezia. Volgens Italië-kenner Willem Haak zit het probleem dieper: de voetbalvisie van beide mannen lijkt moeilijk samen te gaan.

Tijdens het Champions League-duel met Villarreal wilde Allegri dat De Bruyne zich liet uitzakken om het spel van daaruit te verdelen. De middenvelder wilde liever hoger blijven spelen en liet zijn ongenoegen duidelijk blijken. De discussie langs de zijlijn werd breed uitgesmeerd in de Italiaanse pers.

Allegri kiest voor een andere voetbalfilosofie

“Hij heeft zijn dinosaurusvoetbal meegenomen naar Napoli”, stelt Haak over de aanpak van Allegri bij Sporza. De Italiaanse trainer staat bekend om zijn defensieve ingesteldheid, terwijl De Bruyne jarenlang floreerde in het aanvallende voetbal van Pep Guardiola bij Manchester City. “Dit zal dus niet de gelukkigste tijd uit zijn carrière zijn”, klinkt het.

De frustratie werd extra zichtbaar toen De Bruyne tegen Venezia op de bank begon. Als invaller mocht hij nog een strafschop nemen, maar die werd gestopt. “Allegri is een beetje de Mourinho van Italië, die op basis van zijn naam nog ergens binnenkomt”, zegt Haak. Volgens hem is er een mismatch tussen de trainer, het spelersmateriaal en de club.

De Bruyne zoekt zijn plek in Napels

Napoli kampt bovendien met een sportieve crisis. De club had vijf nederlagen geleden in negen officiële wedstrijden en stond zo negende in de Serie A. De Bruyne is daardoor steeds meer een gezicht van de onrust geworden, terwijl hij bij de Rode Duivels nog liet zien hoeveel plezier hij aan het voetbal beleeft.



“Het zou leuker voor hem zijn om niet in zo’n tactisch gedrild elftal te spelen en gewoon lekker te voetballen”, besluit Haak. De Italië-watcher verwacht niet dat de situatie snel zal veranderen. De grote vraag is of De Bruyne zich kan aanpassen aan Allegri’s aanpak, of dat de verschillen tussen beide voetbalvisies Napoli nog langer parten zullen spelen.