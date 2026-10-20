Deze scheidsrechters moeten de topmatchen van speeldag 9 in goede banen leiden

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Deze scheidsrechters moeten de topmatchen van speeldag 9 in goede banen leiden
Foto: © photonews
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Nathan Verboomen leidt zondag de topper tussen Club Brugge en STVV. Voor AA Gent-Anderlecht is Erik Lambrechts aangeduid als hoofdscheidsrechter, terwijl Jasper Vergoote de wedstrijd tussen Genk en Standard in goede banen moet leiden. Ook de confrontatie tussen Union en Cercle Brugge krijgt met Wesli De Cremer een vaste waarde uit het Belgische scheidsrechterskorps als arbiter.

23/10/2026 – 20:45 K.V. KORTRIJK – YELLOW RED K.V. MECHELEN

Referee: Bram Van Driessche

Assistant Referee 1: Yves De Neve

Assistant Referee 2: Quentin Lesceux

Fourth Official: Simon Bourdeaud'hui

VAR: Nicolas Laforge

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AVAR: Romain Devillers

Referee Observer: Mehdi Sayoud

24/10/2026 – 16:00 R. ANTWERP F.C. – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI

Referee: Wim Smet

Assistant Referee 1: Gianni Seeldraeyers

Assistant Referee 2: Jordy Vermeire

Fourth Official: Klass Clerckx

VAR: Michiel Allaerts

AVAR: Thibaud Nijssen

Referee Observer: Jonas Timmermans

24/10/2026 – 18:15 OUD-HEVERLEE LEUVEN – LOMMEL SK

Referee: Jan Boterberg

Assistant Referee 1: Nick Senecaut

Assistant Referee 2: Kevin Debeuckelaere

Fourth Official: Dunken Van De Velde

VAR: Ken Vermeiren

AVAR: Laurent Willems

Referee Observer: Istvan Lagaert

24/10/2026 – 20:45 RAAL LA LOUVIERE – S.V. ZULTE-WAREGEM

Referee: Massimiliano Ledda

Assistant Referee 1: Quentin Blaise

Assistant Referee 2: Julien Biron

Fourth Official: Bert Verbeke

VAR: Bert Put

AVAR: Bryan Bijnens

Referee Observer: Dieter Van Esch

24/10/2026 – 20:45 K.V.C. WESTERLO – K.V. R.S. WAASLAND-SK BEVEREN

Referee: Anthony Letellier

Assistant Referee 1: Nicolas Maszowez

Assistant Referee 2: Christophe Battiston

Fourth Official: Anaik Jacoby

VAR: Kevin Van Damme

AVAR: Jana Van Laere

Referee Observer: Mario Vanlommel

25/10/2026 – 13:30 K.R.C. GENK – R. STANDARD DE LIEGE

Referee: Jasper Vergoote

Assistant Referee 1: Michael Geerolf

Assistant Referee 2: Michele Seeldraeyers

Fourth Official: Kevin Van Damme

VAR: Nicolas Laforge

AVAR: Melissa Lejear

Referee Observer: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho

25/10/2026 – 16:00 CLUB BRUGGE K.V. – K. ST.-TRUIDENSE V.V.

Referee: Nathan Verboomen

Assistant Referee 1: Mathias Hillaert

Assistant Referee 2: Maarten Toeback

Fourth Official: Simon Bourdeaud'hui

VAR: Quentin Pirard

AVAR: Ella De Vries

Referee Observer: Jerome Meys

25/10/2026 – 18:30 K.A.A. GENT – R.S.C. ANDERLECHT

Referee: Erik Lambrechts

Assistant Referee 1: Jo De Weirdt

Assistant Referee 2: Kevin Monteny

Fourth Official: Bert Put

VAR: Lawrence Visser

AVAR: Martijn Tiesters

Referee Observer: Roel Bensch

25/10/2026 – 19:15 R. UNION ST-GILLOISE – CERCLE BRUGGE K.S.V.

Referee: Wesli De Cremer

Assistant Referee 1: Wouter Cochet

Assistant Referee 2: Thibaud Nijssen

Fourth Official: Bert Verbeke

VAR: Laurent Willems

AVAR: Lennert Jans

Referee Observer: Niels Bossuyt

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