Deze scheidsrechters moeten de topmatchen van speeldag 9 in goede banen leiden
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Nathan Verboomen leidt zondag de topper tussen Club Brugge en STVV. Voor AA Gent-Anderlecht is Erik Lambrechts aangeduid als hoofdscheidsrechter, terwijl Jasper Vergoote de wedstrijd tussen Genk en Standard in goede banen moet leiden. Ook de confrontatie tussen Union en Cercle Brugge krijgt met Wesli De Cremer een vaste waarde uit het Belgische scheidsrechterskorps als arbiter.
23/10/2026 – 20:45 K.V. KORTRIJK – YELLOW RED K.V. MECHELEN
Referee: Bram Van Driessche
Assistant Referee 1: Yves De Neve
Assistant Referee 2: Quentin Lesceux
Fourth Official: Simon Bourdeaud'hui
VAR: Nicolas Laforge
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AVAR: Romain Devillers
Referee Observer: Mehdi Sayoud
24/10/2026 – 16:00 R. ANTWERP F.C. – SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI
Referee: Wim Smet
Assistant Referee 1: Gianni Seeldraeyers
Assistant Referee 2: Jordy Vermeire
Fourth Official: Klass Clerckx
VAR: Michiel Allaerts
AVAR: Thibaud Nijssen
Referee Observer: Jonas Timmermans
24/10/2026 – 18:15 OUD-HEVERLEE LEUVEN – LOMMEL SK
Referee: Jan Boterberg
Assistant Referee 1: Nick Senecaut
Assistant Referee 2: Kevin Debeuckelaere
Fourth Official: Dunken Van De Velde
VAR: Ken Vermeiren
AVAR: Laurent Willems
Referee Observer: Istvan Lagaert
24/10/2026 – 20:45 RAAL LA LOUVIERE – S.V. ZULTE-WAREGEM
Referee: Massimiliano Ledda
Assistant Referee 1: Quentin Blaise
Assistant Referee 2: Julien Biron
Fourth Official: Bert Verbeke
VAR: Bert Put
AVAR: Bryan Bijnens
Referee Observer: Dieter Van Esch
24/10/2026 – 20:45 K.V.C. WESTERLO – K.V. R.S. WAASLAND-SK BEVEREN
Referee: Anthony Letellier
Assistant Referee 1: Nicolas Maszowez
Assistant Referee 2: Christophe Battiston
Fourth Official: Anaik Jacoby
VAR: Kevin Van Damme
AVAR: Jana Van Laere
Referee Observer: Mario Vanlommel
25/10/2026 – 13:30 K.R.C. GENK – R. STANDARD DE LIEGE
Referee: Jasper Vergoote
Assistant Referee 1: Michael Geerolf
Assistant Referee 2: Michele Seeldraeyers
Fourth Official: Kevin Van Damme
VAR: Nicolas Laforge
AVAR: Melissa Lejear
Referee Observer: Carlos-Manuel Serra Guerreiro Alho
25/10/2026 – 16:00 CLUB BRUGGE K.V. – K. ST.-TRUIDENSE V.V.
Referee: Nathan Verboomen
Assistant Referee 1: Mathias Hillaert
Assistant Referee 2: Maarten Toeback
Fourth Official: Simon Bourdeaud'hui
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Ella De Vries
Referee Observer: Jerome Meys
25/10/2026 – 18:30 K.A.A. GENT – R.S.C. ANDERLECHT
Referee: Erik Lambrechts
Assistant Referee 1: Jo De Weirdt
Assistant Referee 2: Kevin Monteny
Fourth Official: Bert Put
VAR: Lawrence Visser
AVAR: Martijn Tiesters
Referee Observer: Roel Bensch
25/10/2026 – 19:15 R. UNION ST-GILLOISE – CERCLE BRUGGE K.S.V.
Referee: Wesli De Cremer
Assistant Referee 1: Wouter Cochet
Assistant Referee 2: Thibaud Nijssen
Fourth Official: Bert Verbeke
VAR: Laurent Willems
AVAR: Lennert Jans
Referee Observer: Niels Bossuyt
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