Dramatische ontknoping voor Lukaku: Fenerbahçe geeft zege tegen Slavia nog weg

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Dramatische ontknoping voor Lukaku: Fenerbahçe geeft zege tegen Slavia nog weg
Foto: © photonews

Romelu Lukaku heeft een frustrerende Champions League-avond beleefd met Fenerbahçe. De Rode Duivel begon tegen Slavia Praag op de bank en zag zijn ploeg al vroeg een dubbele voorsprong nemen. Toch liep het nog helemaal verkeerd voor de Turken, die in de absolute slotfase de gelijkmaker slikten: 2-2.

Fenerbahçe schiet als een raket uit de startblokken

Lukaku zag vanop de bank hoe Fenerbahçe al na vier minuten op voorsprong kwam. Oguz Aydin krulde de bal heerlijk in de winkelhaak. Amper zeven minuten later was het opnieuw raak: Mason Greenwood werkte een voorzet van Nelson Semedo knap af en zette de thuisploeg op rozen.

Slavia Praag liet zich echter niet zomaar wegzetten. Na een kwartier profiteerde Lukáš Provod van een bijzonder slordige inspeelpass van Mattéo Guendouzi. De middenvelder leverde de bal zomaar in en Provod strafte de fout genadeloos af. Plots was de spanning helemaal terug in Istanboel.

Fenerbahçe slaagde er vervolgens niet in om de wedstrijd definitief te beslissen. Trainer en staf grepen na ruim een uur in en brachten Lukaku in de ploeg. De spits verving Vedat Muriqi in de 62ste minuut en kreeg zo de kans om zijn eerste Champions League-minuten voor zijn nieuwe club extra kleur te geven.

Lukaku laat kans liggen, Slavia slaat genadeloos toe

De Belg kon zijn invalbeurt niet meteen bekronen. Twintig minuten na zijn entree kreeg hij de bal voor zijn rechtervoet, maar zijn schot ging over het doel. Mogelijk had hij beter de vrijlopende Kerem Aktürkoglu bediend. Even later botste Lukaku stevig met Slavia-doelman Markovic, nadat die de controle over de bal was kwijtgeraakt. De scheidsrechter kon de gemoederen snel bedaren.

Toen Fenerbahçe de overwinning al binnen handbereik leek te hebben, volgde alsnog de koude douche. In de 90ste minuut verlengde Mojmír Chytil een voorzet voorbij doelman Ederson en bracht hij Slavia op 2-2. De late gelijkmaker zorgde voor ontgoocheling bij de thuisploeg en gefluit op de tribunes. Lukaku, die zaterdag nog zijn eerste doelpunt voor Fenerbahçe had gemaakt, kon zijn ploeg deze keer niet over de streep trekken.

Borussia Dortmund wint wel

Ook Borussia Dortmund kwam in actie en kende een bewogen avond op bezoek bij Sabah in Azerbeidzjan. Serhou Guirassy zette de Duitsers vroeg op voorsprong, maar Aden McCarthy kopte voor rust de gelijkmaker binnen. Guirassy sloeg na de pauze opnieuw toe en bezorgde Dortmund met een knappe afwerking de 1-2. Die voorsprong hield stand tot het einde, waardoor de Borussen wel met de overwinning naar huis konden.

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