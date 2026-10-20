Ex-coach trapt van Ronaldo trapt na: "Hij kon het gewoon niet"

Erik ten Hag heeft in een gesprek met The Athletic teruggeblikt op zijn moeilijke samenwerking met Cristiano Ronaldo bij Manchester United. De Nederlandse trainer spaarde de Portugese vedette daarbij niet.

Erik ten Hag is inmiddels technisch directeur bij FC Twente, bijna twee jaar nadat hij ontslagen werd als trainer van Manchester United. Tijdens zijn periode op Old Trafford botste de Nederlander geregeld met Cristiano Ronaldo, en die gespannen relatie kwam opnieuw ter sprake in een interview met The Athletic.

Ten Hag vertelt dat hij Ronaldo nochtans een duidelijke rol had toegedicht in zijn plannen. "Hij heeft de ploeg in de steek gelaten, en mij ook, want we hadden plannen met hem", stelde de voormalige coach van de Red Devils. "Voor ik bij United begon, ben ik naar Portugal gereisd om met hem over mijn doelstellingen te spreken."

De Nederlander benadrukt dat zijn kritiek niets afdoet aan zijn bewondering voor Ronaldo. "Hij is uiteraard een van de grootste voetballers uit de geschiedenis. Ik had enorm veel respect voor hem. Maar als trainer moest ik op dat moment een rationele beslissing nemen, ook al ging het over spelers die ik bewonderde."

Gebrek aan fysieke paraatheid

Volgens Ten Hag lag het probleem niet bij de bereidheid van Ronaldo om hoog druk te zetten, maar wel bij zijn fysieke voorbereiding. De Portugees kon volgens hem simpelweg niet meer de nodige inspanningen leveren.

"Ik heb hem vaak gezegd: 'Ronnie, iedereen wil je in de beste omstandigheden laten spelen, maar als je niet in de zestien raakt, kun je niet scoren.' Hij slaagde daar niet in. Het is fout om te denken dat ik van hem verwachtte dat hij zou pressen en dat hij daardoor uitgeput was. Hij kon het gewoon niet. Hij liep niet met de bal en ook niet zonder bal. Waarom? Omdat hij zich niet had voorbereid."





Ten Hag stoorde zich ook aan de boodschap die Ronaldo volgens hem in de kleedkamer uitdroeg. "Hij zei tegen de spelers: 'Spaar jezelf op training.' Ik begrijp dat wanneer je in topvorm bent, trainingen afwerkt en je het je kunt veroorloven om jezelf minder uit te putten. Maar je moet eerst trainen om het vereiste fysieke niveau te halen", besloot hij.