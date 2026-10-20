Francesco Totti barst in tranen uit: "Ik hoop dat ze ooit begrijpen waar de waarheid ligt"

Francesco Totti heeft tijdens de voorstelling van zijn autobiografie Oltre zijn meest kwetsbare kant getoond. De legendarische aanvoerder van AS Roma raakte in Rome zichtbaar geëmotioneerd toen hij vertelde over zijn overleden vader Enzo, het verlies van zijn vriend Sinisa Mihajlovic en de moeilijke relatie met zijn kinderen.

Achter de voetbalheld die jarenlang het gezicht van Roma was, schuilt ook een man die nog altijd met verdriet en onzekerheden worstelt. Vooral de herinneringen aan zijn vader maakten Totti zichtbaar kapot. Enzo was volgens de voormalige nummer tien de steunpilaar van zijn leven en degene die hem de waarden van respect, opvoeding en familie bijbracht.

“Hij was de hoeksteen van alles”, vertelde Totti. Zijn vader reisde zelfs dagenlang met een camper naar trainingskampen om dicht bij zijn zoon te kunnen zijn. “Ik zou goud betalen om hem nog dicht bij me te hebben en hem te zeggen dat ik van hem hou”, klonk het, waarna Totti in tranen uitbarstte.

Ook het overlijden van Mihajlovic, met wie hij een hechte vriendschap had, blijft hem achtervolgen. “Ik voel dat hij nog altijd bij me is. Hij was een echte vriend”, vertelde de Italiaan. De opeenstapeling van verlies heeft ook zijn kijk op het leven veranderd. Totti gaf toe dat hij nog steeds bang is voor de dood. “Ik denk er vaak aan. Het is een gedachte die boven me blijft hangen”, bekende hij openhartig.

Totti hoopt dat zijn kinderen hem ooit begrijpen

Minstens even pijnlijk waren zijn woorden over zijn kinderen Christian, Chanel en Isabel, die bij de boekvoorstelling aanwezig waren. De relatie met hen is de voorbije jaren moeilijker geworden, mede door de veelbesproken scheiding van hun ouders. Totti erkende dat hij zelf fouten heeft gemaakt, maar hoopt dat de afstand tussen hen ooit verdwijnt. “Ik hoop dat ze, wanneer ze ouder worden, zullen begrijpen waar de waarheid ligt”, zei hij.

De voormalige wereldkampioen wil vooral opnieuw de band voelen die ze vroeger hadden. “Ik heb een hart, een hoofd en liefde. Ik weet dat ze stapelgek op me zijn, want soms zie ik in hen hoe ik vroeger met mijn vader omging. Ik liet niet altijd zien wat ik voelde, maar vanbinnen deed het pijn.” Zijn wens is duidelijk: opnieuw een hechte familie vormen en meer tijd met zijn kinderen doorbrengen. “Ik wil dat we weer een familie worden zoals vroeger.”



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Een pijnlijk afscheid van Roma blijft nazinderen

Tijdens de avond sprak Totti ook over zijn afscheid van het voetbal en AS Roma, een moment dat hij nog altijd moeilijk kan verwerken. “Het was een afscheid dat ik niet wilde en niet voelde. Ik wist dat er ooit een einde zou komen, maar het gebeurde op een manier die ik me nooit had voorgesteld. Ik begreep niet wat er gebeurde en voelde me verloren.”

Ook een terugkeer naar de club waar hij zijn hele carrière speelde, lijkt voorlopig ver weg. Volgens Totti hebben beide partijen niet dezelfde ideeën over hoe dat zou moeten gebeuren. Toch blijft zijn liefde voor Roma overeind. “Ik sta achter de schermen, maar ik ben er altijd voor Roma.”