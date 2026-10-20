Franse media onthullen serieus probleem bij Lens vlak voor CL-clash met Club Brugge

Club Brugge neemt het woensdagavond in de Champions League op tegen RC Lens. Blauw-Zwart ontvangt de Franse club met vertrouwen na de spectaculaire overwinning tegen Inter, maar ook de personeelsproblemen bij de tegenstander kunnen een belangrijke rol spelen. Vooral achterin moet Lens stevig puzzelen.

De Franse club kan alvast geen beroep doen op Ismaëlo Ganiou. De 21-jarige centrale verdediger viel afgelopen weekend geblesseerd uit tijdens de 1-3-overwinning tegen Troyes. Aanvankelijk werd gevreesd voor een zware knieblessure, maar volgens L'Équipe wezen medische onderzoeken uiteindelijk op een kneuzing aan de linkerknie.

Voor Ganiou is dat een opluchting, maar de wedstrijd tegen Club Brugge komt te vroeg. De verdediger zou mogelijk zaterdag alweer beschikbaar kunnen zijn voor de competitiewedstrijd tegen Paris FC.

Defensieve puzzel voor Yannick Cahuzac

Het probleem voor trainer Yannick Cahuzac is dat Ganiou lang niet de enige verdediger is met fysieke problemen. Jonathan Gradit sukkelt eveneens met een blessure, terwijl Maik Nawrocki al langer buiten strijd is. Jean-Clair Todibo heeft nog wedstrijdritme nodig en ook Samson Baidoo keerde pas onlangs terug na een periode van afwezigheid.

Volgens Franse media overweegt Cahuzac daarom verschillende aanpassingen. Zo zou Matthieu Udol centraal achterin kunnen spelen, terwijl Saud Abdulhamid mogelijk een basisplaats krijgt op de rechterflank. Dat laatste hangt ook af van de beschikbaarheid van Ruben Aguilar, die eveneens gehavend uit de wedstrijd tegen Troyes kwam. Een definitieve beslissing is nog niet genomen.

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Voor Club Brugge biedt de situatie mogelijk kansen. Lens verloor vorige week in de Champions League met 0-2 van Sporting CP en staat dus onder druk om opnieuw punten te pakken. De Fransen zullen woensdag om 21 uur op Jan Breydel echter een tegenstander treffen die na de spectaculaire 3-4-zege tegen Inter met bijzonder veel vertrouwen aan de aftrap verschijnt.