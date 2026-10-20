Het verdict is gevallen voor Nathan De Cat: zware klap voor ex-Anderlecht-talent

Het zit Nathan De Cat voorlopig niet mee bij Hoffenheim. De 18-jarige middenvelder, die afgelopen zomer Anderlecht verliet voor een avontuur in Duitsland, staat door een gescheurde meniscus ongeveer drieënhalve maand aan de kant. Een flinke domper voor de jonge Brusselaar, die net op zoek was naar meer speelminuten.

De Cat ontbrak al in de selectie voor het Bundesligaduel tegen Borussia Mönchengladbach. Via Instagram maakte hij zelf duidelijk waarom. “Jammer genoeg zal een gescheurde meniscus me even van het veld houden. Het is teleurstellend, maar ik weet dat het erbij hoort”, liet hij weten. “Ik vertrouw op Gods plan en timing.”

Een moeilijke start in Duitsland

De blessure komt op een bijzonder ongelukkig moment. De Cat hoopte na zijn overstap in juli door te breken bij Hoffenheim, maar voorlopig verloopt zijn eerste seizoen niet zoals gehoopt. Tijdens de voorbereiding kreeg hij nog behoorlijk wat kansen, maar bij de competitiestart moest hij genoegen nemen met een invalbeurt. Bovendien speelde hij een ongelukkige rol bij het tegendoelpunt.

Sindsdien bleef zijn speeltijd in de Bundesliga beperkt tot amper dertig minuten. In de DFB-Pokal verzamelde de voormalige jeugdspeler van Anderlecht 61 minuten, terwijl hij in de Europa League 78 minuten mocht opdraven. Vooral in die laatste twee competities leek er stilaan meer perspectief te ontstaan.

Europese confrontatie met Anderlecht valt weg

Door zijn lange afwezigheid dreigt De Cat nu een reeks belangrijke wedstrijden te missen. Zo moet hij de Europese confrontatie met zijn ex-club Anderlecht aan zich laten voorbijgaan. Ook de wedstrijd tegen Bayern München, waar Vincent Kompany aan het roer staat, komt te vroeg.



Voor de jonge middenvelder betekent de blessure opnieuw een flinke vertraging in zijn ontwikkeling bij Hoffenheim. Net toen hij hoopte meer ritme en vertrouwen op te bouwen, wordt hij gedwongen om maandenlang toe te kijken. De Cat zal zich eerst op zijn herstel moeten richten, in de hoop daarna alsnog zijn plaats in de Duitse ploeg te veroveren.