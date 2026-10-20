Italianen zijn het helemaal beu: De Ketelaere krijgt ervan langs

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Italianen zijn het helemaal beu: De Ketelaere krijgt ervan langs
Foto: © photonews
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Charles De Ketelaere beleeft moeilijke tijden bij Atalanta. De Rode Duivel slaagt er voorlopig niet in om zijn sterke prestaties bij de nationale ploeg door te trekken naar zijn club. Na de 3-2-nederlaag tegen AC Milan van afgelopen zondag krijgt hij nu bijzonder stevige kritiek vanuit de Italiaanse pers. Vooral Pietro Serina van Corriere di Bergamo spaart de voormalige speler van Club Brugge allerminst.

De Ketelaere stond tegen zijn voormalige werkgever de volledige wedstrijd op het veld, maar kon nauwelijks zijn stempel drukken. Atalanta keek op een bepaald moment tegen een 3-0-achterstand aan en kwam uiteindelijk nog terug tot 3-2. De Belg speelde geen hoofdrol in die comeback. In zijn spelersbeoordelingen gaf Serina hem een pijnlijke 4,5 op 10.

Zelfs gewenste positiewijziging helpt niet

Wat de situatie volgens de Italiaanse journalist extra opvallend maakt, is dat De Ketelaere inmiddels meer centraal achter de spits mag spelen. Volgens Serina had de Rode Duivel daar zelf om gevraagd. Trainer Maurizio Sarri schakelde over naar een 4-2-3-1, een systeem waarin de Belg meer vrijheid kan krijgen. Maar ook die aanpassing heeft voorlopig niet het gewenste effect.

Serina is bijzonder scherp in zijn analyse. Hij merkt op dat De Ketelaere sinds januari niet meer scoorde voor Atalanta en vergelijkt hem zelfs met een slapende prins. De journalist vindt dat de Belg te weinig bijdraagt aan het aanvallende spel. Zijn conclusie is behoorlijk vernietigend: "Op deze manier dreigt hij van een troef in een probleem te veranderen."

Groot contrast met Rode Duivels

De kritiek staat in schril contrast met de prestaties van De Ketelaere bij de Rode Duivels. Tijdens het afgelopen WK liet hij zich nadrukkelijk opmerken, onder meer met twee doelpunten tegen de Verenigde Staten. Bij Atalanta lukt het voorlopig veel minder goed. Al leverde hij vorige week tegen Pafos nog een assist af, waardoor niet alles negatief is. Toch blijft zijn gebrek aan doelpunten een belangrijk discussiepunt in Italië.


Ook Sarri zoekt nog naar de ideale manier om De Ketelaere te gebruiken. Eerder deze maand kreeg de trainer de vraag of de Belg eventueel als diepe spits kon spelen. "Zodra hij terug is, zal ik met hem praten en bekijken welke andere positie we voor hem kunnen vinden", verklaarde Sarri toen. Daarbij benadrukte hij ook dat hij rekening moet houden met Gianluca Scamacca en Nikola Krstovic. De komende weken moet blijken of De Ketelaere het vertrouwen van zijn trainer en de Italiaanse pers opnieuw kan winnen.

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