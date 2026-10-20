Ivan Leko geeft al iets prijs over CL-wedstrijd tegen Lens: "Ze zullen allebei spelen"

Club Brugge staat woensdagavond voor een nieuwe belangrijke opdracht in de Champions League. Blauw-Zwart ontvangt RC Lens en hoopt na de spectaculaire overwinning tegen Inter opnieuw te schitteren op het Europese toneel. Tijdens zijn persconferentie gaf Ivan Leko meer duidelijkheid over de inzetbaarheid van Brandon Mechele. Daarnaast sprak hij uitgebreid over de concurrentiestrijd tussen Félix Lemaréchal en Hugo Vetlesen.

Leko neemt geen enkel risico met Mechele

Een van de opvallendste beelden op de training van Club Brugge was Brandon Mechele, die met een beschermend masker op het veld verscheen. De verdediger lijkt daarmee klaar om tegen Lens in actie te komen. Volgens Leko is er alvast geen reden om aan zijn inzetbaarheid te twijfelen. "Het is veilig, want ik volg gewoon het advies van de dokter. Als de dokter zegt dat hij met een masker kan spelen en dat het veilig is, dan vertrouw ik daarop."

De Kroatische trainer maakte duidelijk dat hij zich niet met medische beslissingen wil bemoeien. "Dat is niet iets waarover ik zelf een beslissing zou nemen. Ik volg het medische advies. De dokters hebben gezegd dat hij kan spelen." Leko ziet bovendien niets uitzonderlijks in de situatie. Hij wees erop dat voetballers wel vaker met een beschermend masker aantreden. Voor de defensie van Club Brugge is de beschikbaarheid van Mechele alvast een opsteker.

Lemaréchal klopt nadrukkelijk op de deur

Ook Félix Lemaréchal kwam uitgebreid ter sprake. De middenvelder maakte de afgelopen wedstrijden indruk als invaller en lijkt steeds dichter bij een basisplaats te komen. "Ja, hij staat er heel dicht bij. Ik ben heel tevreden over hoe hij de afgelopen wedstrijden is ingevallen", vertelde Leko. Daarbij verwees hij naar zijn beslissende optreden tegen Lokeren en zijn sterke invalbeurt in Milaan. "Ook in Milaan viel hij een halfuur in en deed hij het bijzonder goed."

Toch heeft Lemaréchal stevige concurrentie van Hugo Vetlesen. Leko benadrukte dat de Noor bijzonder belangrijk blijft voor zijn ploeg, ook wanneer zijn bijdrage minder opvalt. "Hugo is misschien niet de meest romantische voetballer, maar hij is ontzettend nuttig voor de ploeg." De trainer prees zijn doelpunten, assists, pressing en mentaliteit. Het zijn volgens hem dan ook aangename keuzes, omdat beide spelers over kwaliteiten beschikken die Club Brugge nodig heeft.

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Leko wilde nog niet verklappen wie van de twee woensdag aan de aftrap verschijnt, maar gaf wel al een duidelijke aanwijzing over zijn plannen. "Maar ik kan jullie nu al vertellen dat ze morgen allebei zullen spelen. De ene zal starten en de andere zal invallen." Daarmee staat vast dat zowel Lemaréchal als Vetlesen minuten zal krijgen tegen Lens. Wie het vertrouwen krijgt vanaf de aftrap, blijft voorlopig een verrassing.