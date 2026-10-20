Ivan Leko schrikt van wat hij ziet bij Lens: "Ik had een ander beeld"

Club Brugge ontvangt woensdagavond RC Lens in de Champions League. Na de spectaculaire overwinning tegen Inter zijn de verwachtingen bij Blauw-Zwart stevig gestegen. Veel supporters beschouwen de Franse tegenstander als een haalbare kaart, maar Ivan Leko wil daar absoluut niet van weten. Op zijn persconferentie gaf de trainer zelfs toe dat Lens hem tijdens de voorbereiding behoorlijk verrast heeft.

"Om eerlijk te zijn: voordat ik aan de voorbereiding op de wedstrijd van morgen begon, had ik misschien ook een ander beeld", vertelde Leko. "Als je alleen naar de namen kijkt, is Lens natuurlijk minder aantrekkelijk dan Inter, Liverpool of ploegen als Barcelona en Arsenal, die we vorig seizoen hebben getroffen." Maar na het bekijken van verschillende wedstrijden moest hij zijn eerste indruk bijstellen.

Leko is bijzonder onder de indruk van Lens

"Misschien hebben ze geen absolute wereldsterren, maar het is een heel goede ploeg", benadrukte de Kroaat. Vooral de manier waarop Lens druk zet, maakte indruk. Volgens Leko behoort de Franse club op dat vlak zelfs tot de beste ploegen die hij heeft bekeken. Daarnaast wees hij op de duelkracht en het enorme loopvermogen van de tegenstander.

Leko vreest vooral dat zijn spelers na de stunt tegen Inter onbewust iets te gemakkelijk over deze wedstrijd zouden denken. "Dit is een verraderlijk moment. We zitten in de Champions League niet in een positie waarin we kunnen zeggen: om het even wie er naar hier komt, die drie punten zijn voor ons." De waarschuwing was duidelijk: onderschatting kan bijzonder zwaar afgestraft worden.

Club Brugge begint voorzichtig te dromen

Tegelijkertijd beseft Leko dat de overwinning in Milaan iets heeft losgemaakt binnen de club. "Door onze overwinning van vorige dinsdag zijn de verwachtingen en het geloof gegroeid. Ook de dromen worden groter. We beginnen allemaal een beetje te dromen. En we dromen graag groot." Toch wil hij dat zijn spelers met beide voeten op de grond blijven staan. Nederigheid en de juiste mentaliteit worden volgens hem cruciaal.

Lees ook... Ivan Leko geeft al iets prijs over CL-wedstrijd tegen Lens: "Ze zullen allebei spelen"›

Een belangrijke troef is het thuisvoordeel. Leko rekent nadrukkelijk op de steun van de 30.000 supporters in Jan Breydel. "De voorbije jaren hebben we getoond hoe sterk we hier kunnen zijn." Als zijn spelers dezelfde intensiteit en concentratie aan de dag leggen als tegen Inter, ziet hij mogelijkheden. "Die energie en de wisselwerking tussen de supporters en de jongens op het veld kunnen het verschil maken."