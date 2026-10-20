Jonge Anderlecht-aanvaller wil zich nadrukkelijk bewijzen: "Ik weet dat ik meer kan bijdragen"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Jonge Anderlecht-aanvaller wil zich nadrukkelijk bewijzen: "Ik weet dat ik meer kan bijdragen"
Foto: © photonews
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Pape Aliya N'Dao wil dit seizoen een belangrijke stap vooruitzetten bij Anderlecht. De 19-jarige Senegalese aanvaller is bezig aan zijn tweede seizoen bij de RSCA Futures en vindt dat het tijd is om meer verantwoordelijkheid op te nemen. Vooral in aanvallend opzicht verwacht hij meer van zichzelf.

N'Dao kwam in de zomer van 2025 op huurbasis over van Young African Promises uit Ghana. De linksvoetige flankaanvaller moest zich aanpassen aan een nieuw land en het Belgische profvoetbal. Inmiddels voelt hij zich helemaal thuis bij paars-wit.

N'Dao wil beslissender worden

Zijn eerste seizoen in de Challenger Pro League was bijzonder leerrijk. "Ik heb begrepen dat het niveau veeleisend is en dat het aankomt op elk detail. Als flankaanvaller of aanvaller moet je het verschil kunnen maken, maar ook efficiënt zijn op belangrijke momenten", vertelt hij.

In een uitgebreid interview op de officiële website van Anderlecht spreekt N'Dao duidelijke ambities uit. "Het is mijn tweede seizoen, dus ik ken de omgeving beter en heb meer vertrouwen. Ik wil een volgende stap zetten, meer aanwezig zijn op belangrijke momenten en het team helpen met mijn aanvallende kwaliteiten."

De Senegalees beseft dat er nog ruimte voor verbetering is. "Ik weet dat ik meer kan bijdragen en het is aan mij om dat op het veld te tonen." Hij wil niet alleen constanter presteren, maar ook vaker beslissend zijn met doelpunten, assists en individuele acties.

Internationale wedstrijden als uitgelezen kans


Dinsdagavond krijgen N'Dao en de RSCA Futures opnieuw de kans om zich internationaal te tonen. Na de 1-4-overwinning tegen Crystal Palace wacht een confrontatie met Ipswich Town in de Premier League International Cup. "Persoonlijk wil ik deze wedstrijden benutten om me in de kijker te spelen, beter te worden en te bewijzen dat ik op dit niveau het verschil kan maken", besluit de aanvaller.

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Pape Aliya N'dao

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