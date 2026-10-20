Kent u hem nog? Ex-teammanager en speler van Anderlecht krijgt eerste job als T1

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Kent u hem nog? Ex-teammanager en speler van Anderlecht krijgt eerste job als T1
Foto: © photonews
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Tom Colpaert staat voor een nieuw hoofdstuk in zijn trainerscarrière. De voormalige Anderlecht-speler (1986-1989) wordt de nieuwe hoofdtrainer van KSV Moorsele, dat uitkomt in tweede provinciale. Dinsdagavond leidt hij zijn eerste training bij de West-Vlaamse club.

Colpaert volgt Kevin Vandecasteele op, die begin oktober werd ontslagen na tegenvallende resultaten. Moorsele pakte amper zeven punten uit de eerste zes wedstrijden. De club had nochtans ambities om mee te strijden voor de top vijf en de eindronde.

De nieuwe trainer brengt heel wat ervaring mee uit het nationale voetbal. Hij was assistent bij Roeselare en Francs Borains en werkte ook bij de beloften van Standard. Daarnaast was hij vijf jaar teammanager bij Anderlecht.

Vriend van Pär Zetterberg

Ook zijn verleden als speler springt in het oog. Colpaert speelde jarenlang in de nationale reeksen en heeft een bijzondere band met Pär Zetterberg. De twee zijn goed bevriend en zaten vroeger samen op internaat.

Voor Colpaert wordt Moorsele zijn eerste opdracht als hoofdtrainer in het provinciale voetbal. Hij moet de ploeg opnieuw vertrouwen geven en de ambities van de club nieuw leven inblazen. Dat wordt meteen een interessante uitdaging na de trainerswissel.


Ook Emmerson Samyn, die na het ontslag van Vandecasteele tijdelijk overnam, heeft intussen een nieuwe bestemming gevonden. De voormalige assistent-trainer gaat aan de slag bij NS Heule, dat uitkomt in derde provinciale. Zo slaan beide trainers een nieuwe weg in.

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