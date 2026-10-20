Kylian Mbappé doet opvallende bekentenis

Kylian Mbappé heeft in een gesprek met Onze Mondial openhartig gesproken over het beeld dat het grote publiek van hem heeft. De Franse aanvaller van Real Madrid beseft dat hij voortdurend wordt beoordeeld, maar benadrukt dat televisiebeelden zelden het volledige verhaal vertellen.

Weinig voetballers staan zo nadrukkelijk in de schijnwerpers als Kylian Mbappé. Elke wedstrijd, uitspraak of lichaamstaal wordt gewikt en gewogen. De Fransman wilde in gesprek met Onze Mondial dan ook meteen één misverstand uit de wereld helpen: hij ziet zichzelf allerminst als een perfect persoon.

"Wel, zonder iemand te willen beledigen: wie denkt dat ik perfect ben, heeft geen televisie", verklaarde Mbappé. "Volgens mij heb ik al vaak genoeg getoond dat ik ook domme dingen kan doen. En daar ben ik oké mee. Ik denk zelfs dat dat goed is."

Televisie toont volgens Mbappé nooit het hele plaatje

De speler van Real Madrid vindt dat het publiek voorzichtig moet zijn met verregaande conclusies op basis van wat het op een scherm ziet. "Via televisie leer je niemand echt kennen. Daardoor is het moeilijk om iemand te analyseren. Daarom liggen sommige analyses soms ver van de werkelijkheid."

Mbappé vergelijkt het met een oordeel over bekende mensen die je uitsluitend van televisie kent. "Als je mij vraagt om een acteur te beoordelen van wie ik alleen films op tv heb gezien, of een presentator die ik enkel uit zijn programma's ken, dan kan ik misschien een mening geven die volledig haaks staat op wie die persoon werkelijk is."

Lees ook... Thibaut Courtois staat voor belangrijke beslissing bij Real Madrid: laatste details bekend›

"Daarom vel ik zelf geen oordeel. Ik heb de ervaring om achter het scherm te staan, dus ik weet hoe dat voelt", vervolgde hij. De Franse sterspeler weet tegelijk dat hij de publieke opinie niet kan sturen. "Je kunt mensen niet verbieden een mening te hebben, ook wanneer die soms verkeerd is. Dat hoort bij het leven."