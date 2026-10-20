Mechele brak zijn neus, maar moet Club Brugge zich zorgen maken?

Brandon Mechele lijkt ondanks zijn gebroken neus snel opnieuw inzetbaar voor Club Brugge. Na de stevige tik van Andy Diouf tegen Inter onderging de verdediger een operatie, maar enkele dagen later stond hij alweer op het trainingsveld en wil hij absoluut spelen tegen Lens. Volgens specialisten hoeft voetballen met een neusbreuk niet onverantwoord te zijn.

Neus-keel-oorarts Gert Jeunen, gespecialiseerd in gelaatschirurgie, legt uit waarom. “Een neusbreuk is niet te vergelijken met een gebroken arm of been. Je belast de neus niet tijdens het voetballen.” Het grootste risico is dat een nieuwe klap de neus permanent scheef doet groeien. Volgens Jeunen had Mechele tijdens de tweede helft tegen Inter geluk dat de breuk niet verder verschoof.

Een beetje pijn hoort bij het voetbal

Een beschermend masker kan dat risico beperken. “Het verdeelt de impact van een slag of kopbal over de hele schedel, zodat de breuk niet verschuift”, zegt Jeunen in Het Nieuwsblad. Een bal vol in het gezicht blijft uiteraard pijnlijk, maar dat hoort volgens hem bij de risico's van het voetbal, zeker voor verdedigers en doelmannen.

Ook sportarts Tom Teuglinkx, medisch coördinator bij de Belgische voetbalbond, ziet doorgaans weinig gevaar. Hij verwijst naar Vincent Kompany, die ooit met een gebroken neus en oogkas verder speelde. “Alleen had hij ook een hersenschudding, en was hij even buiten bewustzijn. Dan wordt het tricky.” Zonder bijkomende complicaties is een neusbreuk op zich meestal geen groot medisch probleem.

Mechele wil absoluut spelen tegen Lens

“Het is een dun stukje bot en steekt uit. Dat breekt dus gemakkelijk en kan stevig bloeden, maar gevaarlijk is het niet”, aldus Teuglinkx. Wel kan een breuk de neusdoorgangen vernauwen, waardoor ademen moeilijker wordt. Een masker blijft doorgaans niet lang nodig: volgens Jeunen is de neus na vier tot zes weken genezen.



De conclusie van beide artsen is duidelijk: “Clubs zouden gek zijn om een speler zo lang aan de kant te houden voor een neus.” De blessure van Mechele mag niet worden geminimaliseerd, maar ook niet overdreven. Als de breuk goed blijft evolueren en er geen terugval komt, lijkt een snelle terugkeer op het veld dus medisch verdedigbaar.