Messi klopt LeBron James en baseballfenomeen Ohtani en schrijft geschiedenis met indrukwekkend record

Lionel Messi blijft records breken, zelfs naast het voetbalveld. De Argentijnse superster heeft met speciale verzamelkaartjes naar aanleiding van zijn laatste interland voor Argentinië een historisch record gevestigd.

In totaal werden maar liefst 664.325 bestellingen geplaatst voor de speciale Topps Now-pakketten. Daarmee doet Messi beter dan Shohei Ohtani, de Japanse baseballster die in 2024 een record vestigde met kaartjes rond zijn uitzonderlijke seizoen waarin hij zowel 50 homeruns sloeg als 50 honken stal.

Messi-kaartjes breken alle records

De kaartjes werden verkocht tussen 9 en 16 oktober en kostten 19,99 dollar per pakket. Topps, onderdeel van Fanatics, liet de kaarten op bestelling drukken. De verkoop schoot omhoog: op 13 oktober stond de teller al op 250.000 bestellingen, twee dagen later waren dat er 450.000.

De speciale collectie staat in het teken van Messi's laatste interland voor Argentinië, eerder deze maand. De pakketten bevatten twee kaarten, met onder meer varianten die verwijzen naar zijn doelpunten, assists en interlandrecords. Er zijn ook bijzonder zeldzame versies, waaronder een unieke kaart met een handtekening.

Met 664.325 bestellingen staat Messi nu bovenaan de lijst van populairste Topps Now-uitgaven. Ohtani volgt met 653.737, terwijl LeBron James, Kevin Durant en Stephen Curry samen de derde plaats bezetten met een kaart rond de Olympische Spelen van 2024, goed voor 588.030 bestellingen.

Voetbalkaartjes hebben nog veel groeipotentieel



Volgens Fanatics is het record ook een belangrijk signaal voor de groei van voetbalkaartjes als verzamelobject. De markt wordt internationaal steeds groter en Messi speelt daarin een sleutelrol. Zijn wereldwijde populariteit blijkt niet alleen uit wat hij op het veld bereikt, maar ook uit de enorme vraag naar tastbare herinneringen aan zijn carrière.