OH Leuven maakt fout en komt met opvallend gebaar voor Lommel-supporters

Lommel SK heeft dinsdag verrassend nieuws gekregen over de uitwedstrijd tegen OH Leuven van zaterdag. Supporters moeten plots verplicht met de bus naar Den Dreef reizen, terwijl eerder was bevestigd dat er geen combiregeling zou gelden. De Limburgse club reageert bijzonder ontgoocheld.

Volgens Lommel had OH Leuven aanvankelijk uitdrukkelijk bevestigd dat supporters individueel naar de wedstrijd mochten reizen. De veiligheidsdiensten in Leuven hadden echter al eerder beslist om toch een combiregeling op te leggen. Die beslissing werd niet correct aan Lommel gecommuniceerd.

Lommel SK reageert ontgoocheld

"Als club betreuren we deze situatie enorm", klinkt het op de officiële website. "Deze situatie zorgt voor onduidelijkheid en heeft een rechtstreekse impact op de voorbereiding van onze supporters." De wijziging komt amper enkele dagen voor de wedstrijd.

Ook OH Leuven betreurt de miscommunicatie. De thuisclub heeft daarom besloten om alle bezoekende supporters twee gratis consumpties aan te bieden als verontschuldiging voor de verwarring.

Verplicht met de bus naar Leuven

Voor de supporters verandert dat niets aan de nieuwe verplichtingen. Wie de wedstrijd wil bijwonen, moet gebruikmaken van een georganiseerde busreis via supportersclubs Scheuvelhof of Green Lions. Individueel afreizen is niet toegestaan.



Lommel hoopt ondanks de onverwachte maatregel op een grote opkomst. Supporters kunnen nog tickets kopen via de officiële ticketshop, maar moeten dus ook een plaats op een supportersbus regelen. De wedstrijd wordt zaterdag om 18.15 uur afgetrapt.