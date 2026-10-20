Opvallend: Genk-coach Thorup helpt Europese STVV-tegenstander een handje

STVV neemt het donderdag in de Conference League op tegen FC Midtjylland. De Truienaars krijgen in Denemarken een tegenstander die over heel wat Belgische connecties beschikt. Ook KRC Genk-trainer Jess Thorup heeft een verleden bij de club. In een gesprek met Het Belang van Limburg onthulde hij bovendien dat hij al gecontacteerd werd door zijn voormalige werkgever om informatie over STVV te verkrijgen.

Thorup was tussen 2015 en 2018 drie seizoenen hoofdtrainer van Midtjylland. In die periode werkte hij samen met Kristian Bach Bak, die destijds zijn assistent was. Inmiddels is Bak technisch directeur van de Deense club. De twee onderhouden nog altijd goede contacten, en dat blijkt nu ook in de aanloop naar de Europese confrontatie met STVV.

Thorup krijgt telefoontje over STVV

Toen Thorup gevraagd werd of hij een telefoontje van zijn voormalige assistent verwachtte om meer te weten te komen over STVV, moest de Genk-trainer lachen. "De huidige TD Kristian Bach Bak was destijds mijn assistent. Of ik van hem een telefoontje verwacht over STVV? Dat is al lang gebeurd", onthulde hij. Wat beide heren precies besproken hebben en welke informatie Thorup eventueel heeft gedeeld, vertelde hij niet.

De Deense trainer bewaart bijzonder goede herinneringen aan zijn periode bij Midtjylland. Onder zijn leiding pakte de club in 2018 de landstitel. "Als jonge coach heb ik er enorm veel geleerd", vertelde Thorup. Hij maakte er kennis met de bijzondere werkwijze van eigenaar Matthew Benham, die ook achter de Engelse club Brentford zit. Vooral de aandacht voor data en de jeugdopleiding maakte destijds indruk op hem.

Bijzondere werkwijze bij Deense club

"De manier van werken was verfrissend. Er werden heel veel energie én middelen gestopt in de academie en natuurlijk waren data op alle vlakken cruciaal", legde Thorup uit. Volgens hem keek Midtjylland bij het aantrekken van spelers heel specifiek naar kwaliteiten op stilstaande fases. Ook tactisch werd alles grondig geanalyseerd, tot de zones waarin een ploeg de bal bij voorkeur wel of niet moest hebben.



Midtjylland heeft bovendien al verschillende spelers voortgebracht die later naam maakten in België. Paul Onuachu kwam uiteindelijk bij KRC Genk terecht, terwijl Alexander Sørloth voor KAA Gent speelde. Ook Raphael Onyedika en Hyun-seok Lee maakten de overstap naar Club Brugge. Donderdag staan de Denen tegenover STVV, dat weet dat zijn tegenstander alvast bij een opvallende bron informatie heeft ingewonnen: de trainer van Limburgse buur KRC Genk.