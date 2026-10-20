PSG-ster onder vuur en dat kan goed nieuws zijn voor Mika Godts

Mika Godts lonkt naar meer speelminuten bij PSG. De jonge Rode Duivel kan mogelijk profiteren van de tegenvallende prestaties van Khvicha Kvaratskhelia, terwijl Barcelona wacht in de Champions League.

Khvicha Kvaratskhelia werd voor dit seizoen naar voren geschoven als een van de grote offensieve blikvangers van Paris Saint-Germain. De Georgische flankaanvaller maakt die status voorlopig echter niet waar. Coach Luis Enrique kijkt dan ook geregeld naar andere oplossingen, met Désiré Doué als een speler die zijn kansen wel telkens lijkt te grijpen.

Kvaratskhelia onder vuur na Strasbourg

Ook zaterdag tegen Strasbourg kon Kvaratskhelia niet overtuigen. Hij zorgde amper voor dreiging en leed balverlies in de fase die de Elzassers aan een doelpunt hielp. De Franse pers, met onder meer L'Equipe, spaarde hem niet. Het is ook niet de eerste keer sinds de competitiestart dat zijn vorm en rendement in vraag worden gesteld.

De concurrentie in de voorlinie van PSG is groot. Désiré Doué verzamelt punten bij zijn trainer wanneer hij minuten krijgt, terwijl Kvaratskhelia voorlopig nog zoekt naar zijn beste niveau.

Al op de bank in de Champions League

Luis Enrique gaf in de Champions League al een duidelijk signaal. Kvaratskhelia begon niet aan de aftrap tegen Slovan Bratislava en Manchester City. Tegen de Engelsen bracht zijn invalbeurt weinig verandering in het spelbeeld. Doué maakte ondertussen een sterkere indruk met de kansen die hij kreeg.

Het duel met Barcelona kan voor Kvaratskhelia wel een uitgelezen moment zijn om te reageren. Met Lamine Yamal op de rechterflank beschikken de Catalanen over een gevaarlijk wapen, waardoor PSG mogelijk nood heeft aan een winger die ook defensief zijn werk doet. Dat profiel bezit de Georgiër. Vitinha nam het op zijn persconferentie alvast op voor zijn ploegmaat en wees erop dat elke voetballer wel eens een mindere periode kent.





Meer speelminuten voor Mika Godts?

Die situatie kan ook Mika Godts in de kaart spelen. De jonge Rode Duivel hoopt zijn minuten op te drijven wanneer Kvaratskhelia zijn vorm niet snel terugvindt. Voor Godts ligt er zo een kans om Luis Enrique te overtuigen en eindelijk echt zijn seizoen op gang te trekken.