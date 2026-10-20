Real Madrid stuurt miljoenenfactuur naar Engelse topclubs

De Europese Super League leek in april 2021 na amper enkele dagen al dood en begraven. Negen clubs trokken zich vrijwel meteen terug na de storm van protest, maar vijf jaar later dreigt het mislukte project alsnog een financieel staartje te krijgen. Volgens The Athletic vindt Real Madrid dat zes Engelse topclubs nog altijd mee moeten opdraaien voor de kosten van de oprichting. Het zou in totaal om liefst 80 miljoen euro gaan.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur verlieten het project kort na de aankondiging. Toch zouden ze volgens Real Madrid juridisch nog steeds verantwoordelijk zijn voor een deel van de gemaakte kosten. Die omvatten onder meer de juridische voorbereiding en de promotie van de competitie. Tot dusver zouden alleen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus die rekening hebben gedragen.

Een contract dat volgens Pérez niet zomaar verdwijnt

Van de twaalf oorspronkelijke oprichters trokken negen clubs zich al na enkele dagen terug. Naast de zes Engelse teams ging het om Atlético Madrid, AC Milan en Inter. Juventus stapte in 2023 uit het project en Barcelona volgde officieel in februari van dit jaar. Daardoor bleef Real Madrid als enige club over.

Florentino Pérez waarschuwde destijds al dat de clubs zich niet zomaar konden terugtrekken. “Ik ga mijn tijd hier niet verspillen aan het uitleggen wat een bindend contract is, maar de waarheid is dat de clubs zich niet kunnen terugtrekken”, klonk het in april 2021.

De Madrilenen baseren zich op een aandeelhoudersovereenkomst die de twaalf clubs ondertekenden voor de Spaanse holdingmaatschappij achter de Super League. Daarin verbonden ze zich ertoe het project gezamenlijk te bezitten en te beheren. Volgens de advocaten van Real Madrid houdt die formulering ook een financiële verplichting in.

De Engelse clubs zien dat anders. Zij gaan ervan uit dat hun engagement eindigde toen ze zich publiekelijk verontschuldigden en zich terugtrokken. Bovendien zou in de uitgelekte contracten nergens expliciet staan dat ze achteraf nog geld moeten ophoesten. Dat juridische meningsverschil kan nu een nieuwe confrontatie tussen de Europese topclubs veroorzaken.



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Waarom komt Real Madrid nu met de rekening?

De timing is opvallend. Real Madrid zou Bernd Reichart, de voormalige topman van Super League-promotor A22, willen aanstellen als nieuwe verantwoordelijke voor de commerciële activiteiten zodra zijn werk bij het bedrijf erop zit. Tegelijk lijkt de club de strijdbijl met de UEFA voorlopig te hebben begraven en zijn de plannen voor de Super League bevroren.

Ook het alternatieve project Unify League, dat 96 clubs over vier niveaus moest verdelen, heeft voorlopig geen doorbraak opgeleverd. Volgens The Athletic bleef de juridische discussie over de kosten jarenlang grotendeels theoretisch. Nu zou Real Madrid de factuur daadwerkelijk willen verdelen over alle twaalf oprichters.

Als de club vasthoudt aan die eis, dreigt een juridische strijd die jaren kan aanslepen. De rechtbanken zullen dan moeten bepalen of de oorspronkelijke overeenkomst ook verplichtingen met zich meebrengt voor clubs die het project vrijwel meteen de rug toekeerden. Eén ding lijkt alvast duidelijk: de Super League is als competitie nooit van de grond gekomen, maar het financiële dossier is nog lang niet afgesloten.