RWDM schakelt razendsnel na verrassend ontslag: dit is de nieuwe trainer (met verleden bij Standard)

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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RWDM schakelt razendsnel na verrassend ontslag: dit is de nieuwe trainer (met verleden bij Standard)
Foto: Nicolas Darimont
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RWDM heeft niet lang gewacht om een opvolger te vinden voor Christ Bruno. De Brusselse club heeft dinsdag de komst van Sébastien Grandjean aangekondigd. De ervaren trainer moet de ploeg opnieuw op het juiste spoor krijgen en gaat meteen aan de slag.

RWDM nam zondag verrassend afscheid van Bruno, nadat de ploeg met 3-1 had verloren van Olympic Charleroi. De Molenbekenaars waren nochtans uitstekend aan het seizoen begonnen met vijf opeenvolgende overwinningen. Na één punt uit de laatste drie wedstrijden besloot het bestuur toch in te grijpen.

In een officiële mededeling op X bevestigt RWDM nu de komst van Grandjean. De nieuwe trainer reageert enthousiast op zijn aanstelling. "Ik ben heel blij dat ik bij RWDM aan de slag kan gaan. Het project van de club heeft me overtuigd en ik wil er graag mee mijn schouders onder zetten."

Grandjean heeft al heel wat ervaring

De 56-jarige Grandjean is geen onbekende in het Belgische voetbal. Hij werkte eerder als trainer bij onder meer Francs Borains, SL16 FC en Virton. Daarnaast deed hij ervaring op in Luxemburg, waar hij onder andere Fola Esch en RFCU Luxembourg onder zijn hoede had.

RWDM wil opnieuw strijdlust zien

Ook CEO Maxime Vossen is bijzonder tevreden met de aanstelling. "We zijn heel blij om Sébastien bij RWDM te verwelkomen. Uit onze gesprekken bleek dat we dezelfde visie delen en allebei echt vooruit willen. Zijn ervaring en passie moeten ons helpen om deze groep verder te laten groeien en op het veld opnieuw de strijdlust te tonen die bij de ziel van RWDM hoort."


Grandjean neemt dinsdag meteen de leiding over de spelersgroep. Hij weet alvast wat hij wil bereiken. "Ik kijk ernaar uit om de spelers en de staf te leren kennen, erin te vliegen en samen te bouwen aan een ploeg die met veel inzet en discipline speelt en trots is om de kleuren van RWDM te verdedigen."

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