Standard houdt de adem in: vaste waarde kan topper tegen Genk missen

Casper Nielsen is onzeker voor de wedstrijd van Standard op het veld van KRC Genk, zondag. De voet van de Deense middenvelder zwol fors op nadat een verdediger van Dender er vrijdag, al na vijf minuten, op was gaan staan.

Standard dreigt zondag mogelijk zonder een vaste waarde aan de aftrap te verschijnen in Genk. Casper Nielsen is twijfelachtig voor de verplaatsing naar de Cegeka Arena, nadat hij vrijdag tegen Dender vroeg in de wedstrijd een pijnlijke trap op zijn voet kreeg.

Voet van Nielsen fors opgezwollen

Een verdediger van Dender ging al na vijf minuten op de voet van de Deense middenvelder staan. De gevolgen zijn nog altijd zichtbaar: op een foto die Sudinfo deelde, is te zien dat de voet van Nielsen stevig gezwollen is.

De 31-jarige Deen kon sinds het duel met Dender nog niet opnieuw meetrainen. Zijn inzetbaarheid tegen KRC Genk hangt dan ook volledig af van de komende dagen en van de vraag hoe snel de zwelling en het hematoom verdwijnen.

Vaste pion voor de Rouches

Een forfait zou een stevige tegenvaller zijn voor Standard. Nielsen kwam dit seizoen tot dusver in elke wedstrijd van de Rouches in actie en is een vaste schakel op het middenveld.

De medische staf hoopt alsnog op groen licht voor zondag, maar voorlopig moet Nielsen afwachten. Pas wanneer zijn voet voldoende hersteld is, kan hij opnieuw voluit trainen en eventueel zijn plaats in de selectie innemen.



