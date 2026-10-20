Standard houdt de adem in: vaste waarde kan topper tegen Genk missen
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Casper Nielsen is onzeker voor de wedstrijd van Standard op het veld van KRC Genk, zondag. De voet van de Deense middenvelder zwol fors op nadat een verdediger van Dender er vrijdag, al na vijf minuten, op was gaan staan.
Standard dreigt zondag mogelijk zonder een vaste waarde aan de aftrap te verschijnen in Genk. Casper Nielsen is twijfelachtig voor de verplaatsing naar de Cegeka Arena, nadat hij vrijdag tegen Dender vroeg in de wedstrijd een pijnlijke trap op zijn voet kreeg.
Voet van Nielsen fors opgezwollen
Een verdediger van Dender ging al na vijf minuten op de voet van de Deense middenvelder staan. De gevolgen zijn nog altijd zichtbaar: op een foto die Sudinfo deelde, is te zien dat de voet van Nielsen stevig gezwollen is.
De 31-jarige Deen kon sinds het duel met Dender nog niet opnieuw meetrainen. Zijn inzetbaarheid tegen KRC Genk hangt dan ook volledig af van de komende dagen en van de vraag hoe snel de zwelling en het hematoom verdwijnen.
Vaste pion voor de Rouches
Een forfait zou een stevige tegenvaller zijn voor Standard. Nielsen kwam dit seizoen tot dusver in elke wedstrijd van de Rouches in actie en is een vaste schakel op het middenveld.
De medische staf hoopt alsnog op groen licht voor zondag, maar voorlopig moet Nielsen afwachten. Pas wanneer zijn voet voldoende hersteld is, kan hij opnieuw voluit trainen en eventueel zijn plaats in de selectie innemen.
🔴 Casper Nielsen est incertain pour la rencontre de ce dimanche. Le milieu danois a été victime d’une faute dans la surface après seulement cinq minutes de jeu face à Dender, vendredi dernier. Depuis, il n’a pas pu reprendre les entraînements, son pied ayant fortement gonflé. La direction du club ne comprend toujours pas pourquoi ce penalty n’a pas été accordé, pas plus que celui qui aurait dû être sifflé lors du dernier Choc wallon. • 🔴 Casper Nielsen is onzeker voor de wedstrijd van zondag. De Deense middenvelder werd afgelopen vrijdag tegen Dender al na vijf minuten in de wedstrijd foutief afgestopt in het strafschopgebied. Sindsdien kon hij de trainingen nog niet hervatten, omdat zijn voet sterk gezwollen is. De clubleiding begrijpt nog steeds niet waarom die strafschop niet werd toegekend, net zomin als de penalty die tijdens de vorige Waalse clash gefloten had moeten worden. 🗞️ @KevSauvage | #RSCL— Au Cœur du Standard (@ACDStandard) October 20, 2026
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