Stormloop van topploegen in Jan Breydel: dit zijn alle ploegen die Tresoldi komen scouten tegen Lens

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Stormloop van topploegen in Jan Breydel: dit zijn alle ploegen die Tresoldi komen scouten tegen Lens
Foto: © photonews
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Manchester City, Bayern München, Chelsea, Liverpool en Atlético Madrid: het zijn niet de minste clubs die woensdagavond naar Jan Breydel afzakken voor de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en RC Lens. Op de tribunes wordt het vooral uitkijken naar Nicolò Tresoldi. De Brugse spits heeft met zijn hattrick tegen Inter plots de aandacht van de Europese top getrokken.

De belangstelling is indrukwekkend, weet HLN. Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Chelsea, Liverpool en Manchester City sturen vertegenwoordigers naar Brugge. Het gaat om clubs die de voorbije tien jaar minstens één keer de finale van de Champions League haalden. Ook Bayern München staat op de scoutinglijst, waardoor de vraag rijst of Vincent Kompany de jonge aanvaller op zijn radar heeft staan.

Een opvallend Engels legertje op de tribunes

Ook de Premier League is massaal vertegenwoordigd. Everton, Nottingham Forest, Tottenham, Wolverhampton, Newcastle, Crystal Palace, Leeds, Bournemouth, West Ham en Aston Villa sturen scouts. Daarnaast staan ook Norwich op de lijst. Niet al die clubs komen noodzakelijk uitsluitend voor Tresoldi, maar zijn prestaties zullen ongetwijfeld extra aandacht krijgen.

Van schaduwlijst naar Europese sensatie

Tresoldi stond voor zijn exploot in Milaan al op de radar van onder meer Manchester United en Chelsea. AS Roma wilde hem afgelopen zomer graag aantrekken, maar Club Brugge weigerde naar verluidt een bod van 35 miljoen euro. Sinds zijn hattrick tegen Inter is zijn naam helemaal ontploft. Ook in Italië en Duitsland wordt uitgebreid over de 22-jarige spits gesproken.

De interesse gaat bovendien verder dan zijn doelpunten. Trainer Ivan Leko wees na de wedstrijd tegen Inter op de ontwikkeling van Tresoldi in het samenspel en bij het druk zetten. Net die veelzijdigheid maakt hem interessant voor de Europese top. In buitenlandse media circuleren inmiddels bedragen van 50 tot 60 miljoen euro.

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Een vertrek in januari lijkt uitgesloten. Club Brugge wil zijn spits pas na het seizoen laten gaan en mikt daarbij op een recordbedrag. Tresoldi zou zo de transfer van Christos Tzolis naar Arsenal kunnen overtreffen. Hoe hoog de uiteindelijke som uitvalt, zal afhangen van zijn prestaties in de komende maanden en van de interesse die hij blijft opwekken. Woensdag krijgt hij alvast een uitgelezen kans om zich opnieuw te tonen aan een indrukwekkend rijtje potentiële werkgevers.

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