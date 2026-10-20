Thorgan Hazard krijgt in Frankrijk opnieuw kritiek voor Club Brugge: Anderlecht-periode achtervolgt hem

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Thorgan Hazard krijgt in Frankrijk opnieuw kritiek voor Club Brugge: Anderlecht-periode achtervolgt hem
Foto: © photonews

Thorgan Hazard hoopte bij RC Lens een nieuwe start te maken na zijn vertrek bij Anderlecht, maar voorlopig verloopt zijn avontuur in Frankrijk bijzonder moeizaam. De 33-jarige Belg slaagt er niet in om een vaste plaats te veroveren en krijgt opnieuw vragen over zijn fysieke paraatheid. Uitgerekend morgen wacht met Club Brugge een Champions League-affiche op Belgische bodem.

Voor Hazard wordt het mogelijk een weerzien met het Belgische voetbal, maar zijn huidige situatie staat in schril contrast met de verwachtingen die bij zijn komst leefden.

Bij Lens loopt het voorlopig niet zoals gehoopt. Volgens de Franse krant kampt Hazard met een fysieke achterstand, waardoor hij moeite heeft om zich aan te passen aan de intensiteit die trainer Yannick Cahuzac van zijn spelers verlangt. De cijfers spreken boekdelen: in de Ligue 1 kwam hij tot dusver vijf keer in actie, goed voor amper 161 minuten, zonder doelpunt of assist.

In de Champions League bleef hij tegen Slavia Praag en Sporting CP op de bank. De club houdt vertrouwen in zijn ervaring, maar voorlopig slaagt de voormalige Rode Duivel er niet in om dat vertrouwen om te zetten in een grotere rol.

De kritiek uit Anderlecht achtervolgt hem

Het verhaal doet denken aan zijn laatste periode bij Anderlecht. Daar kon Hazard in het seizoen 2025-2026 nog geregeld zijn waarde tonen met dertien competitiedoelpunten, maar zijn fysieke paraatheid was ook in Brussel een onderwerp van discussie.

Volgens berichtgeving van L'Équipe, op basis van bronnen dicht bij Anderlecht, zou hij bij de Brusselaars met vijf à zes kilogram overgewicht hebben gespeeld. Dat zou zelfs meegespeeld hebben bij de onderhandelingen over een contractverlenging. Hazard had eerder zelf al aangegeven dat hij na zijn zware knieblessure van april 2024 niet meer over dezelfde fysieke mogelijkheden beschikte als tijdens zijn beste jaren in Duitsland.

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Bij Lens wordt dat een extra uitdaging. De Franse club verwacht veel loopwerk en herhaalde intensieve inspanningen, waardoor een speler die niet helemaal wedstrijdfit is het moeilijk krijgt. Hazard begon zijn avontuur bovendien met een schorsing en kon bij zijn eerste basisplaats tegen Lorient niet overtuigen. Zijn invalbeurten leverden voorlopig evenmin een beslissende actie op. Een veelbelovende invalbeurt tegen Monaco bood nog enig perspectief, maar daarna verdween hij opnieuw uit de wedstrijdplannen.

Ook naast het veld was het een moeilijke periode

Zijn moeizame start valt niet uitsluitend te verklaren door wat er op het trainingsveld gebeurt. Hazard kende afgelopen zomer ook een moeilijke persoonlijke periode na zijn relatiebreuk met de moeder van zijn vier dochters. Dat bemoeilijkte zijn aanpassing aan zijn nieuwe omgeving.

Binnen Lens zouden zijn persoonlijkheid en integratie wel gewaardeerd worden. De club wil hem dan ook niet na enkele lastige weken afschrijven en hoopt dat hij geleidelijk zijn beste niveau terugvindt.

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