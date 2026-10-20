Transfersoap krijgt vervelend vervolg bij AA Gent

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Transfersoap krijgt vervelend vervolg bij AA Gent
Foto: © photonews
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AA Gent hoopte tegen derdeklasser Rochefort op een zorgeloze bekernamiddag, maar kwam bedrogen uit. Rik De Mil had stevig geroteerd en gaf onder meer Max Dean een basisplaats. Voor de Engelse spits was het zijn eerste optreden aan de aftrap sinds zijn mislukte transfer naar Bolton Wanderers. Het ideale moment om zich opnieuw in de kijker te spelen, maar Dean greep die kans niet met beide handen.

De 22-jarige aanvaller had afgelopen zomer nochtans uitzicht op een vertrek. Bolton wilde hem voor ongeveer 2,5 miljoen euro overnemen, met nog een half miljoen aan mogelijke bonussen. De transfer sprong echter op het laatste moment af. Officieel lagen problemen bij de medische tests aan de basis, maar volgens AA Gent-watcher Koen Van Uytvange vertelt dat niet het volledige verhaal.

Bolton-deal blijft voor wrevel zorgen

In de podcast Sjotcast schetste Van Uytvange een andere lezing van de mislukte overgang. Volgens hem zou Bolton de stekker uit de deal hebben getrokken omdat de Engelse club onvoldoende geld had, waarna de medische tests als verklaring naar voren werden geschoven.

Dean zou daardoor met frustratie zijn achtergebleven. Als hij nog met iemand in de clinch ligt over de transfer, vermoedt Van Uytvange dat de onvrede eerder richting Bolton gaat dan richting Gent.

De Buffalo's waren volgens die uitleg wel bereid om mee te werken. Ze hadden een akkoord kunnen sluiten voor een transfersom van 2,5 miljoen euro, bonussen inbegrepen, en bovendien dertig procent bedongen op een eventuele latere doorverkoop. Opvallend daarbij was dat die afspraak betrekking had op het volledige doorverkoopbedrag en niet alleen op de meerwaarde. Uiteindelijk bleef Dean echter in Gent, waar hij zijn sportieve waarde opnieuw moet bewijzen.

De Mil kan de aanvaller nog gebruiken


Dat is ook voor De Mil belangrijk. Door de blessure van Josué Vergare kan AA Gent de beschikbare aanvallende opties goed gebruiken. Dean is niet opgenomen op de Europese spelerslijst, maar kan in de Belgische competitie wel nog een rol spelen.

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Max Dean

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