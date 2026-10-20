Tresoldi en Forbs maken Club Brugge slapend rijk: dit zijn hun nieuwe marktwaardes

Club Brugge hoopt dat Nicolò Tresoldi en Carlos Forbs woensdag opnieuw kunnen uitpakken tegen RC Lens. Na hun sterke prestaties tegen Inter is de belangstelling voor de twee aanvallers alleen maar toegenomen. Ook hun mogelijke transferwaarde gaat in stijgende lijn. Blauw-zwart heeft goud in handen en droomt ervan om daar bij een volgende verkoop een historisch bedrag voor te krijgen.

De hattrick van Tresoldi in de spectaculaire 4-3-zege tegen Inter heeft zijn marktwaarde een stevige duw gegeven. Volgens Transfermarkt steeg die van 35 naar 45 miljoen euro. De Duitse spits staat na twee speeldagen in de Champions League bovendien bij de topschutters met vier doelpunten, naast Erling Haaland en Ermedin Demirović.

Tresoldi krijgt nieuwe waardering na exploot tegen Inter

Aan die nieuwe waardering hangen wel voorwaarden vast. Tresoldi moet zijn sterke seizoen doortrekken en Club Brugge moet ook als ploeg blijven presteren. Een nieuwe landstitel en een sterke Europese campagne kunnen dat sterk beïnvloeden.

De marktwaarde van Transfermarkt is bovendien een inschatting, geen gegarandeerde transfersom. Toch lijkt het steeds waarschijnlijker dat geïnteresseerde topclubs diep in de buidel zullen moeten tasten om hem weg te halen uit Brugge.

Ook Forbs en andere Bruggelingen vertegenwoordigen miljoenen

Niet alleen Tresoldi zal woensdag de aandacht trekken. Carlos Forbs was in zijn laatste tien wedstrijden telkens betrokken bij meerdere gevaarlijke aanvallen en had minstens een voet in acht doelpunten. Zijn marktwaarde wordt momenteel op 23 miljoen euro geschat, maar een nieuwe update moet nog volgen. Na zijn recente prestaties kan ook dat bedrag snel achterhaald zijn.

Club Brugge heeft met Tresoldi, Forbs, Joel Ordóñez en Joaquin Seys vier spelers die samen minstens 128 miljoen euro vertegenwoordigen. Ordóñez wordt op 33 miljoen euro geschat en Seys op 27 miljoen. Dat zijn indrukwekkende bedragen voor een Belgische club, zeker omdat ook verschillende Europese topploegen de Brugse kern van dichtbij volgen.



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Voor de wedstrijd tegen Lens worden onder meer scouts van Manchester City, Bayern München, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund en Atlético Madrid verwacht.

Het Brugse transferrecord staat voorlopig op de 40 miljoen euro die Arsenal betaalde voor Christos Tzolis. Tresoldi alleen wordt inmiddels al hoger ingeschat, terwijl ook Forbs zijn waarde verder kan opdrijven. De uitdaging voor Club is om zijn sterkhouders op het juiste moment en tegen de juiste prijs te verkopen.