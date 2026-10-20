Union troeft Club Brugge af in opvallende studie, Anderlecht moet achtervolgen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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Union troeft Club Brugge af in opvallende studie, Anderlecht moet achtervolgen
Foto: © photonews
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Union Saint-Gilloise en Club Brugge zijn niet alleen sportief de twee grote zwaargewichten van het Belgische voetbal. Ook op financieel vlak steken ze erbovenuit. Uit een studie van het CIES Football Observatory blijkt dat Union de voorbije vijf jaar de meeste transferwaarde heeft gecreëerd van alle Belgische clubs. Club Brugge volgt op de tweede plaats, terwijl Anderlecht pas vijfde staat.

Sinds de terugkeer naar de Jupiler Pro League in 2021 heeft Union sportief indruk gemaakt. De Brusselaars werden kampioen in 2025 en eindigden in 2022, 2024 en 2026 als tweede. Ook op de transfermarkt blijkt hun aanpak bijzonder succesvol. Volgens het CIES realiseerde Union een waardestijging van liefst 371 miljoen euro, tegenover 277 miljoen euro voor Club Brugge.

Union verkoopt massaal, Club Brugge incasseert meer

De verklaring ligt voor een groot deel bij het transferbeleid. Union zag de voorbije jaren heel wat sterkhouders vertrekken, maar slaagde er telkens in om relatief goedkope vervangers te vinden die opnieuw konden uitblinken. De Brusselaars verkochten volgens de studie liefst 140 spelers, meer dan eender welke andere Belgische club. Club Brugge verkocht er 69 minder.

Toch heeft blauw-zwart een belangrijk voordeel: het slaagt er beter in om transfers financieel te verzilveren. Club Brugge haalde de voorbije vijf jaar ongeveer 445 miljoen euro op met spelersverkopen, tegenover 270 miljoen euro voor Union. De Brusselaars creëerden dus de meeste transferwaarde, maar Brugge wist meer geld effectief binnen te halen.

Anderlecht blijft achter de Belgische top

Ook in het aantal spelers dat werd aangetrokken en behouden, steken Union en Club Brugge boven de rest uit. Union hield 230 spelers in de clubhistoriek van de onderzochte transfers, tegenover 209 bij Brugge. Anderlecht komt met 73 verkochte spelers en 47 aangetrokken spelers een stuk lager uit. De Brusselse recordkampioen staat met 120 miljoen euro aan gecreëerde transferwaarde op de vijfde plaats.

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Antwerp vervolledigt de top drie met 151 miljoen euro, gevolgd door Genk met 126 miljoen. Standard staat pas elfde met 63 miljoen euro. Het CIES hield rekening met clubs die sinds 2022 meer dan 50 miljoen euro aan inkomende of uitgaande transfers realiseerden. Spelers uit de eigen jeugdopleiding werden niet meegerekend. De cijfers tonen vooral hoe sterk Union en Club Brugge de voorbije jaren waarde wisten te creëren op de transfermarkt.

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