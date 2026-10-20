Vertrekt Joaquin Seys deze zomer bij Club Brugge? Goudhaantje antwoordt

Blijft Joaquin Seys ook volgend seizoen bij Club Brugge? De 21-jarige linksachter kreeg dinsdag op zijn persconferentie een vraag over zijn toekomst en hield de deur op een kier.

Joaquin Seys doorliep de jeugdopleiding van Club Brugge en groeide stap voor stap uit tot een vaste waarde bij de A-kern. De 21-jarige linksachter behoort intussen tot de dragende krachten van blauw-zwart en geldt als een van de opvallendste Belgische talenten in de Jupiler Pro League.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn geschatte marktwaarde 27 miljoen euro. Dat maakt Seys vanzelfsprekend ook interessant voor buitenlandse clubs. Club Brugge beschikt wel over een stevige onderhandelingspositie, want zijn contract loopt nog door tot 30 juni 2029.

Seys kijkt voorlopig niet verder dan Club Brugge

Een transfer komende zomer valt dus niet uit te sluiten, al wil Seys daar zelf voorlopig niet op vooruitlopen. In een persmoment maakte hij duidelijk dat hij geen concrete plannen heeft om snel de stap naar een Europese topclub te zetten.

"Ik ga er niet van uit dat ik volgend seizoen bij een grote Europese club zal spelen", reageerde de linksachter. "In het voetbal kunnen veel dingen gebeuren."

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Voor Seys ligt de focus volledig op zijn huidige ploeg. "Voor mij is het heel duidelijk: ik speel bij Club Brugge en ik wil hier het beste van mezelf geven. Wat er volgend jaar gebeurt, zullen we dan wel zien."