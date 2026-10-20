Vertrekt Joaquin Seys deze zomer bij Club Brugge? Goudhaantje antwoordt

Vertrekt Joaquin Seys deze zomer bij Club Brugge? Goudhaantje antwoordt
Foto: © photonews

Blijft Joaquin Seys ook volgend seizoen bij Club Brugge? De 21-jarige linksachter kreeg dinsdag op zijn persconferentie een vraag over zijn toekomst en hield de deur op een kier.

Joaquin Seys doorliep de jeugdopleiding van Club Brugge en groeide stap voor stap uit tot een vaste waarde bij de A-kern. De 21-jarige linksachter behoort intussen tot de dragende krachten van blauw-zwart en geldt als een van de opvallendste Belgische talenten in de Jupiler Pro League.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn geschatte marktwaarde 27 miljoen euro. Dat maakt Seys vanzelfsprekend ook interessant voor buitenlandse clubs. Club Brugge beschikt wel over een stevige onderhandelingspositie, want zijn contract loopt nog door tot 30 juni 2029.

Seys kijkt voorlopig niet verder dan Club Brugge

Een transfer komende zomer valt dus niet uit te sluiten, al wil Seys daar zelf voorlopig niet op vooruitlopen. In een persmoment maakte hij duidelijk dat hij geen concrete plannen heeft om snel de stap naar een Europese topclub te zetten.

"Ik ga er niet van uit dat ik volgend seizoen bij een grote Europese club zal spelen", reageerde de linksachter. "In het voetbal kunnen veel dingen gebeuren."

Lees ook... Ivan Leko schrikt van wat hij ziet bij Lens: "Ik had een ander beeld"
Voor Seys ligt de focus volledig op zijn huidige ploeg. "Voor mij is het heel duidelijk: ik speel bij Club Brugge en ik wil hier het beste van mezelf geven. Wat er volgend jaar gebeurt, zullen we dan wel zien."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - RC Lens live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (21/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
RC Lens
Joaquin Seys

Meer nieuws

Ivan Leko schrikt van wat hij ziet bij Lens: "Ik had een ander beeld"

Ivan Leko schrikt van wat hij ziet bij Lens: "Ik had een ander beeld"

15:50
Ivan Leko geeft al iets prijs over CL-wedstrijd tegen Lens: "Ze zullen allebei spelen"

Ivan Leko geeft al iets prijs over CL-wedstrijd tegen Lens: "Ze zullen allebei spelen"

14:49
Club Brugge krijgt dubbele opsteker in aanloop naar Champions League-duel met Lens

Club Brugge krijgt dubbele opsteker in aanloop naar Champions League-duel met Lens

14:40
1
Franse media onthullen serieus probleem bij Lens vlak voor CL-clash met Club Brugge

Franse media onthullen serieus probleem bij Lens vlak voor CL-clash met Club Brugge

13:20
1
Stormloop van topploegen in Jan Breydel: dit zijn alle ploegen die Tresoldi komen scouten tegen Lens

Stormloop van topploegen in Jan Breydel: dit zijn alle ploegen die Tresoldi komen scouten tegen Lens

12:00
Union troeft Club Brugge af in opvallende studie, Anderlecht moet achtervolgen

Union troeft Club Brugge af in opvallende studie, Anderlecht moet achtervolgen

17:40
1
OH Leuven maakt fout en komt met opvallend gebaar voor Lommel-supporters

OH Leuven maakt fout en komt met opvallend gebaar voor Lommel-supporters

18:20
Van succes bij Antwerp naar pijnlijk ontslag: harde klap voor ex-assistent

Van succes bij Antwerp naar pijnlijk ontslag: harde klap voor ex-assistent

18:00
Courtois doorbreekt nu zelf de stilte over zijn toekomst bij Real Madrid

Courtois doorbreekt nu zelf de stilte over zijn toekomst bij Real Madrid

16:30
1
Opvallend: Genk-coach Thorup helpt Europese STVV-tegenstander een handje

Opvallend: Genk-coach Thorup helpt Europese STVV-tegenstander een handje

17:20
Zorgen om Vincent Kompany worden groter: Bayern komt met slecht nieuws

Zorgen om Vincent Kompany worden groter: Bayern komt met slecht nieuws

16:08
Mechele brak zijn neus, maar moet Club Brugge zich zorgen maken?

Mechele brak zijn neus, maar moet Club Brugge zich zorgen maken?

07:19
1
Youri Tielemans maakt indruk bij Manchester United: Carrick doet opvallende uitspraak

Youri Tielemans maakt indruk bij Manchester United: Carrick doet opvallende uitspraak

15:30
Complete verrassing voor KAA Gent: Europese tegenstander neemt drastische beslissing

Complete verrassing voor KAA Gent: Europese tegenstander neemt drastische beslissing

15:39
2
Thorgan Hazard krijgt in Frankrijk opnieuw kritiek voor Club Brugge: Anderlecht-periode achtervolgt hem

Thorgan Hazard krijgt in Frankrijk opnieuw kritiek voor Club Brugge: Anderlecht-periode achtervolgt hem

09:20
2
Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

Aanduidingen speeldag 9: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg fluit

15:02
Jonge Anderlecht-aanvaller wil zich nadrukkelijk bewijzen: "Ik weet dat ik meer kan bijdragen"

Jonge Anderlecht-aanvaller wil zich nadrukkelijk bewijzen: "Ik weet dat ik meer kan bijdragen"

14:20
RWDM schakelt razendsnel na verrassend ontslag: dit is de nieuwe trainer (met verleden bij Standard)

RWDM schakelt razendsnel na verrassend ontslag: dit is de nieuwe trainer (met verleden bij Standard)

14:10
1
Bijzondere dag voor Divock Origi: KRC Genk heeft verrassend plan

Bijzondere dag voor Divock Origi: KRC Genk heeft verrassend plan

14:00
Grote rel in Spanje: Mourinho en fans mengen zich in de strijd en maken het nog erger

Grote rel in Spanje: Mourinho en fans mengen zich in de strijd en maken het nog erger

12:20
9
Toby Alderweireld kreeg pijnlijke realitycheck: "Dit is niets voor mij"

Toby Alderweireld kreeg pijnlijke realitycheck: "Dit is niets voor mij"

13:00
42 vragen, een deadline en groeiende kritiek: UEFA zet Infantino voor het blok

42 vragen, een deadline en groeiende kritiek: UEFA zet Infantino voor het blok

12:40
2
De Bruyne zit gevangen bij Napoli: “Er is een mismatch”

De Bruyne zit gevangen bij Napoli: “Er is een mismatch”

11:40
PSG-ster onder vuur en dat kan goed nieuws zijn voor Mika Godts

PSG-ster onder vuur en dat kan goed nieuws zijn voor Mika Godts

10:50
'De RSCA-files' schetst tien jaar miserie bij Anderlecht: “Ze zijn allemaal tegen de muur gelopen" Interview

'De RSCA-files' schetst tien jaar miserie bij Anderlecht: “Ze zijn allemaal tegen de muur gelopen"

11:10
Bizar incident in Premier League: politie zoekt... 'grappenmaker'

Bizar incident in Premier League: politie zoekt... 'grappenmaker'

10:09
Analist bijzonder streng voor Bruno en schlemiel Anderlecht: "Dat ze er zelf maar weekje bijdoen"

Analist bijzonder streng voor Bruno en schlemiel Anderlecht: "Dat ze er zelf maar weekje bijdoen"

10:30
6
Transfersoap krijgt vervelend vervolg bij AA Gent

Transfersoap krijgt vervelend vervolg bij AA Gent

10:00
2
Kent u hem nog? Ex-teammanager en speler van Anderlecht krijgt eerste job als T1

Kent u hem nog? Ex-teammanager en speler van Anderlecht krijgt eerste job als T1

09:40
Francesco Totti barst in tranen uit: "Ik hoop dat ze ooit begrijpen waar de waarheid ligt"

Francesco Totti barst in tranen uit: "Ik hoop dat ze ooit begrijpen waar de waarheid ligt"

08:50
Zorgen bij Bayern München over Vincent Kompany worden groter: situatie nog ingewikkelder

Zorgen bij Bayern München over Vincent Kompany worden groter: situatie nog ingewikkelder

08:20
Wat is Vitor Bruno eigenlijk van plan? Anderlecht lijkt een tactisch labo geworden Analyse

Wat is Vitor Bruno eigenlijk van plan? Anderlecht lijkt een tactisch labo geworden

08:00
Het verdict is gevallen voor Nathan De Cat: zware klap voor ex-Anderlecht-talent

Het verdict is gevallen voor Nathan De Cat: zware klap voor ex-Anderlecht-talent

07:40
1
Kylian Mbappé doet opvallende bekentenis

Kylian Mbappé doet opvallende bekentenis

07:00
2
Wie is nu écht Afrikaans kampioen? Ontknoping van bizarre soap nadert

Wie is nu écht Afrikaans kampioen? Ontknoping van bizarre soap nadert

23:00
3
Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Anderlecht-transfer: "Een verkeerde keuze"

Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Anderlecht-transfer: "Een verkeerde keuze"

22:45
15

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 3
Fenerbahçe Fenerbahçe 18:45 Slavia Praag Slavia Praag
Sabah Sabah 18:45 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Liverpool FC Liverpool FC 21:00 Villarreal Villarreal
Manchester City Manchester City 21:00 AEK Athene AEK Athene
AS Roma AS Roma 21:00 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Napoli Napoli 21:00 Bodø Glimt Bodø Glimt
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 21:00 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 21:00 Barcelona Barcelona
FC Porto FC Porto 21:00 PSV PSV
Como Como 21/10 Manchester United Manchester United
Lille OSC Lille OSC 21/10 Galatasaray Galatasaray
Inter Milaan Inter Milaan 21/10 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 21/10 LASK Linz LASK Linz
Real Madrid Real Madrid 21/10 RB Leipzig RB Leipzig
Aston Villa Aston Villa 21/10 Viking FK Viking FK
Club Brugge Club Brugge 21/10 RC Lens RC Lens
Bayern München Bayern München 21/10 Arsenal Arsenal
Real Betis Real Betis 21/10 Feyenoord Feyenoord

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Union troeft Club Brugge af in opvallende studie, Anderlecht moet achtervolgen Obiku Obiku over Grote rel in Spanje: Mourinho en fans mengen zich in de strijd en maken het nog erger TIGERMANIA TIGERMANIA over Complete verrassing voor KAA Gent: Europese tegenstander neemt drastische beslissing William Wallace William Wallace over Courtois doorbreekt nu zelf de stilte over zijn toekomst bij Real Madrid seaside seaside over Frank Boeckx haalt stevig uit naar Vitor Bruno: "Heeft het niet begrepen" JaKu JaKu over 'Toptransfer Tresoldi: deze club ligt in polepositie' Vital Verheyen Vital Verheyen over Hein Vanhaezebrouck haalt uit naar Anderlecht-transfer: "Een verkeerde keuze" Goro Goro over Thorgan Hazard krijgt in Frankrijk opnieuw kritiek voor Club Brugge: Anderlecht-periode achtervolgt hem Goro Goro over Analist bijzonder streng voor Bruno en schlemiel Anderlecht: "Dat ze er zelf maar weekje bijdoen" BrechtB BrechtB over Degradeert Manchester City naar de Championship? Historische sanctie ligt op tafel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved