Youri Tielemans en Senne Lammens midden in chaos bij Manchester United

Gary Neville stelt zich vragen bij de sfeer in de kleedkamer van Manchester United, nadat Lisandro Martinez stevig uithaalde en Amad Diallo een opvallend bericht deelde.

De tegenvallende resultaten wegen steeds zwaarder op de sfeer bij Manchester United. De Red Devils, met Rode Duivels Youri Tielemans en Senne Lammens in de selectie, verloren in de Champions League van Atlético Madrid. Sinds die wedstrijd zorgen uitspraken en berichten van enkele spelers voor heel wat beroering in Engeland.

Martinez haalt uit naar de clubleiding

Lisandro Martinez spaarde na de nederlaag tegen Atlético Madrid zijn eigen bestuur niet. De Argentijnse verdediger stelde in zijn interview na de wedstrijd dat de club te weinig investeert om de ploeg sterker te maken. Daarbij verwees hij onder meer naar sportief directeur Jason Wilcox: volgens Martinez had Manchester United tijdens de transferperiode meer versterkingen moeten aantrekken.

Gary Neville verwacht dat die kritiek nog gevolgen kan hebben binnen de spelersgroep. In zijn podcast bij Sky Sports stelde de voormalige aanvoerder van United dat de ploeg een stevige reactie nodig heeft om uit deze moeilijke periode te raken. Wayne Rooney was dan weer minder mild voor Martinez. Volgens hem had de verdediger het niveau van zijn ploegmaats niet publiekelijk in vraag mogen stellen.

Ook Tielemans en Lammens zitten als vaste Belgen in de selectie mee in die gespannen context. Manchester United moet de ruis snel van zich afzetten, want woensdag wacht al een nieuw Champions League-duel tegen Como.

Steek onder water van Amad Diallo?

Intussen wakkerde een Snapchat-post van Amad Diallo de geruchten verder aan. De Ivoriaan deelde een foto van Old Trafford met een boodschap waarin hij zijn schaamte uitdrukte. Hij noemde geen namen, maar Neville vermoedt dat het bericht gericht was aan Martinez.





Volgens de Engelse analist deelden de twee ploegmaats via sociale media enkele indirecte steken uit. Of er werkelijk sprake is van een conflict, is niet bevestigd. De onrust rond Manchester United lijkt in elk geval niet beperkt te blijven tot wat er op het veld gebeurt.